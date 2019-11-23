Все намного сложнее: Комаровский сделал значимое заявление о жаропонижающих средствах

Врач Евгений Комаровский рассказал в каких случаях стоит употреблять жаропонижающие средства и поделился важными рекомендациями с родителями. Соответствующую публикацию эксперт разместил в социальной сети Instagram.

"Если у ребенка 39 °С, но он улыбается, пьет, а в помещении не жарко и нормальная влажность, так никакой потребности в лекарствах нет. Но если при 37,5 °С, малыш вялый, не пьет, а в комнате сухо и жарко - так жаропонижающие нужны срочно, поскольку в описанных условиях повышенная температура очень опасна", - пишет врач.

Евгений Комаровский (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Приведенные рассуждения позволяют нам сформулировать конкретные советы и перечислить показания к применению жаропонижающих средств: