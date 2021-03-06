Над нами был ангел-хранитель: беременная женщина чудом выжила в ДТП, а ее муж погиб

Жуткая смертельная авария произошла в декабре 2020 года возле Тернополя. Четыре автомобиля столкнулись на трассе возле поворота на Байковцы. Жизнь Василия оборвалась на месте аварии. Вместе с ним в машине была его беременная жена Вера. Ей чудом удалось выжить, хотя их автомобиль Skoda зажало со всех сторон. В то утро Василий и Вера ехали на работу в областной центр и женщине оставалось всего несколько дней до декретного отпуска.

Семья ожидала сына, и мальчик родился на свет через два месяца после аварии. Его назвали Артемкой, и Вера осталась одна с двумя сыновьями, которым суждено расти без отца.

"Внезапно на нас наискось понеслась фура. Отрезок дороги, где произошла авария, имеет три полосы. Василий ехал в направлении Тернополя крайней правой полосой. Далеко перед ним в соседней полосе двигалось два легковых автомобиля – Toyota и Peugeot. Грузовик DAF ехал по встречной. Toyota хотела повернуть на Байковцы, ей нужно было пересечь встречную полосу, но внезапно в нее врезался Peugeot, который ехал позади. А вот встречную машину понесло на нас", - вспоминает тот страшный день Вера.

Она рассказала, что за рулем Toyota была женщина, детский врач, а во второй легковушке – житель села Добрыводы. В его машине также был пассажир. Водитель фуры – из Хмельницкого.

"Мой муж погиб, все остальные участники аварии выжили. Грузовик буквально раздавил наш автомобиль. Василий получил травмы несовместимые с жизнью. Жаль и больно, так как он не нарушал правила дорожного движения. Убегать от фуры было просто некуда – справа был отбойник. Наше авто просто зажало", - рассказала женщина.

В тот день они возвращались из поселка в Черниховцы в Тернополь на работу и Вере оставалась еще неделя до декретного отпуска. Она работает в компании, которая занимается международными перевозками. Василий работал в фирме, которая продает автозапчасти к грузовым автомобилям.

"До областного центра нам оставалось каких-то 10 километров, 10 минут езды, но в один миг произошло страшное. Я видела аварию своими собственными глазами. Мы не могли даже подумать, что фура полетит на нас. Момент удара я помню, а дальше – потеряла сознание. В скорой со мной был водитель фуры, хотя я тогда еще не знала, кто этот мужчина. Ему кололи успокаивающее", - поделилась Вера воспоминаниями.

У нее после ДТП диагностировали сотрясение головного мозга, кровоизлияние, многочисленные ушибы. Более двух недель она провела в больнице и родные извелись от беспокойства за здоровье Веры и будущего малыша.

"Василий оказался под прессом, все тело было искалечено. Удар пришелся на его сторону. От автомобиля почти ничего не осталось – все смяло. Говорят, что, если бы кто-то был на заднем сидении – тоже бы погиб. Все удивляются, как я выжила. Мое место уцелело. Ангел-хранитель уберег нас с сыном", - со слезами на глазах добавила женщина.

Она сообщила, что водитель фуры позвонил ее родным всего один раз, интересовался здоровьем Веры. Признался, что тоже пострадал. Вера говорит, что как будто оправдывался. Но больше он ни разу не позвонил, и остальные участники ДТП тоже не интересовались ее здоровьем.

"Будем добиваться, чтобы виновников аварии и гибели моего мужа наказали. Эксперты должны сказать, кто из участников дорожного движения создал аварийную ситуацию. В то утро не было снега, дождя или тумана – дорога была сухая, видимость хорошая. Если бы водители ехали по правилам, не превышали скорость, то ничего бы не произошло. Конечно, каждый водитель хочет выйти сухим из воды, потому что виновнику "светит" тюрьма. Ждем завершения расследования. Для меня гибель Василия – потеря на всю жизнь. Он так и не увидел нашего сыночка, которого очень ждал", - отметила Вера.

Имя младшему сыну дал старший брат. Вера сейчас дома с малышом, работает дистанционно, чтобы хоть что-то зарабатывать, так как осталась одна с детьми.

"Муж абсолютно ничего не предчувствовал, что что-то может случиться. Он был радостным в тот день, у него было много планов, волновался за нас. После аварии я очень тревожилась, родится ли малыш здоровым, мы же перенесли и стресс, и удар, но врачи говорят, что все хорошо. Тяжело на душе – там болезненная рана. Хорошо, что меня поддерживают сейчас отец и сестра, а также родители Василия", - призналась женщина.