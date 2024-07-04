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"Намагається відкупитися": Козловський прокоментував скандал з чоловіком, який обматюкав лікаря-ветерана

Віталій Козловський висловився про скандал, який трапився у ветклініці Одеси (Фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Любов Блажко

Днями мережу сколихнув ролик, де чоловік зневажливо поставився до лікаря-ветерана на протезах. На гучний скандал відреагував у тому числі й артист-військовослужбовець Віталій Козловський.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram виконавця.

Що написав співак

У своєму блозі знаменитість обурився подібною ситуацією в країні, де продовжується повномасштабна війна. Зірка назвав ім'я чоловіка, який вирішив застосувати лайку під час спілкування з військовим. Як написав Козловський, йдеться про засновника і директора "Одесаспеценерго" Вадима Шевеленка - саме він обматюкав ветеринара Олексія Притулу.

Інцидент трапився через те, що відвідувач хотів, щоб спеціаліст підвівся зі стільця та ближче підійшов до його тварини, щоб її оглянути. Коли той не зміг цього зробити і показав чому, чоловік різко обматюкав лікаря та вийшов з кабінету.

В пості Віталій також зазначив, що наразі Шевеленко "намагається відкупитися", і "не через те, що йому стало совісно, а через те, що розголос вдарив по його репутації".

Співак відреагував на скандал (Фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

"Зараз Шевеленко намагається відкупитися. Як таке може бути у країні, що воює? Хіба просто відкупитися - це достатньо за таку неповагу до військового?" - зазначив зірковий захисник.

"Чи не справедливіше, щоб після такого вчинку цей "диванний агресор" сам відправився туди, де ветеран втратив здоров’я? Щоб пережив те, що пережив він? Щоб сам взнав смак пороху, поту і крові. Можливо, лише тоді розкаяння було б щирим", - також написав артист.

Висловилася про скандальну ситуацію і обраниця музиканта Юлія Бакуменко. У коментарях вона написала про те, що поки за такі ситуації не буде строгого покарання, вони повторюватимуться знову і знову. 

У stories співак також поділився своїми думками стосовно цієї теми. Він обурився, що люди замість подяки воїнам демонструють зневагу під час спілкування з ними. Наостанок зірка закликав не мовчати про подібні історії, а давати їм максимальний розголос.

Артиста, який мобілізувався минулого літа, обурила подібна ситуація (Фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Що загрожує порушникові

Інцидент трапився 3 липня, коли до ветеринарної клініки в Одесі на прийом до Олексія Притули завітав чоловік із собакою. Як вже зазначалося, він хотів, щоб експерт підвівся та ближче оглянув його тварину, проте коли той зі зрозумілих причин не став цього робити, Шевеленко продемонстрував агресивну поведінку.

Того ж дня ввечері одеська поліція повідомила, що порушника вже притягнуто до відповідальності. Про скандал правоохоронці дізналися під час моніторингу соціальних мереж, після чого зареєстрували відомості за фактом даного порушення.

На тлі інциденту поліцейські склали відносно нього адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення "Дрібне хуліганство".

Також представники поліції заявляли, що сам порушник свою провину визнав та вже перепросив перед потерпілим.

До слова, Шевеленко був позаштатним радником віцепрем’єрки Стефанішиної. Проте після цього інциденту даній посаді він більше не працює.

 

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