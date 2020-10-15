Нам всем надо дожить до апреля: Голубовская заявила о коллапсе из-за коронавируса

Коронавирус в Украине набирает обороты и мы вступаем в тяжелый сезон пандемии COVID-19, который закончится еще не скоро.

По словам украинского инфекциониста Ольги Голубовской, этот сложный период продлится до апреля 2021 года. Такое заявление сделала заслуженный врач в эфире канала "Украина 24".

Голубовская настаивает на необходимости полного запрета массовых мероприятий в стране.

"Для нас для всех какие-то концерты, развлекательные моменты закончились уже давно. Я вам честно хочу сказать: нам всем надо дожить до апреля. Что нас ждет впереди - мы входим в самый сложный сезон - одному Богу известно", - заявила врач.

По ее словам, в Украине стало увеличиваться число больных с тяжелой формой COVID-19. Если сравнивать с ситуацией, которая была в стране летом, то процент тяжелых пациентов увеличился.

"Цифры, которые сейчас озвучивают, ни о чем не говорят. Я вам хочу сказать, что сейчас растет количество тяжелых форм - среди 5 тысяч человек доля тяжелых больных гораздо больше, чем это было летом", - объяснила Голубовская.

Тотальный карантин, по словам инфекциониста, в Украине введут вряд ли, но с развлекательными мероприятиями, которые собирают по несколько тысяч человек, нужно что-то делать.

"Мы не можем (ввести - Ред.) локдаун ... Я понимаю, что люди должны ездить на работу, но развлекательные мероприятия можно как-то отложить. 2 тысячи человек, оказались на большом стадионе, приехали в каком-то транспорте, они потом толпами будут где-то ходить. Эти молодые люди, которые находятся там, может и не заболеют, но они принесут болезнь в дом, и будут болеть их близкие, которые потом оказываются в таком же коллапсе, как и мы уже все", - подытожила Голубовская.

Напомним, что за последние сутки зафиксировано 5062 новых случая COVID-19. Всего с начала пандемии обнаружено 281 239 случаев коронавируса.

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