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"Нам все время сс*ли в уши": военный РФ плачет и признается в мародерствах

Военнопленный из РФ признался в мародерствах (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В украинский плен продолжают попадать российские военные. Уже в который раз они признаются, что им дали задание дойти до Киева за несколько дней, а потом обещали огромные деньги. Но все сложилось совсем иначе.

На одном из видео, которое опубликовано СБУ, показали оккупантов, которые утверждают, что в РФ им врали про "фашистов и националистов".

В ролике пленные из РФ признаются, как стали мародерами, а некоторые из них сжигали дома мирных жителей, оставив их без крова.

В одном из таких разговоров российский солдат говорит матери, что они поверили Путину, а их обманули, наобещав золотые горы.

"Них*я мы не освободители. Мы вторглись на чужую землю… я сам себе не могу объяснить, что я тут забыл. Погнался за большими бабками, как придурок", - говорит он в слезах.

Также он сообщает, что приходу РФ в Украине никто не радовался, он за все время здесь не увидел ни одного националиста или фашиста.

Также оставили тут и фельшера из РФ, он оказывал медицинскую помощь сослуживцу, а его просто бросили.

"Оказывал медпомощь сослуживцу, но за нами никто не подъехал, нас просто забыли. После этого ничего не оставалось, как сдаться", - сообщил он.

Ниже смотрите видео с пленными РФ.

Как мы ранее сообщали, 20-летний оккупант вернулся в РФ и угрожает украинцам.

Читайте также, показаны лица российских солдат, которые совершали зверства в Буче.

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оккупанты