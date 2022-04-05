"Нам все время сс*ли в уши": военный РФ плачет и признается в мародерствах

В украинский плен продолжают попадать российские военные. Уже в который раз они признаются, что им дали задание дойти до Киева за несколько дней, а потом обещали огромные деньги. Но все сложилось совсем иначе.
На одном из видео, которое опубликовано СБУ, показали оккупантов, которые утверждают, что в РФ им врали про "фашистов и националистов".
В ролике пленные из РФ признаются, как стали мародерами, а некоторые из них сжигали дома мирных жителей, оставив их без крова.
В одном из таких разговоров российский солдат говорит матери, что они поверили Путину, а их обманули, наобещав золотые горы.
"Них*я мы не освободители. Мы вторглись на чужую землю… я сам себе не могу объяснить, что я тут забыл. Погнался за большими бабками, как придурок", - говорит он в слезах.
Также он сообщает, что приходу РФ в Украине никто не радовался, он за все время здесь не увидел ни одного националиста или фашиста.
Также оставили тут и фельшера из РФ, он оказывал медицинскую помощь сослуживцу, а его просто бросили.
"Оказывал медпомощь сослуживцу, но за нами никто не подъехал, нас просто забыли. После этого ничего не оставалось, как сдаться", - сообщил он.
Ниже смотрите видео с пленными РФ.
Как мы ранее сообщали, 20-летний оккупант вернулся в РФ и угрожает украинцам.
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