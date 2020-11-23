Нам впервые стало страшно: врачи рассказали об ужасах COVID-19 в Черновцах

В Черновцах ситуация с больными с коронавирусом одна из самых тяжелых в стране. Мест в больницах не хватает, кислорода тоже, а врачи буквально валятся с ног. В реанимации областной больницы есть места только для 12 пациентов, но сейчас там уже 20 больных и все – тяжелые.

Как рассказал анестезиолог Андрей Аносов, шансы выжить после настоящей вентиляции легких есть только у одного пациента из 10. Об этом пишет издание "Настоящее время".

"Поверьте, я в медицине очень давно, только в реанимации уже 25 лет, но к такому привыкнуть невозможно. Это необычайно сложно. Здесь находятся только те, кто не может дышать самостоятельно. Подключение пациентов к искусственной вентиляции легких –​ самая крайняя мера. После того как речь уже идет о настоящей искусственной вентиляции легких, по моим наблюдениям, шансов становится не больше 10 процентов. То есть у одного из десяти есть шанс выжить", - рассказал врач.

Он добавил, что места в реанимации никогда не пустуют. После смерти пациентов в течение нескольких минут их перестилают, заправляют и помещают нового больного.

После дежурства в областной больнице Аносов ездит в ковидное отделение в одном из самых отдаленных районов в области. Там пациентами заполнены даже детские отделения. Почти все – на кислородной поддержке и техника просто не справляется, а в больнице часто отключается электричество.

"За это время больные синеют, начинают умирать, потому что они были на концентраторах. Люди в тебя цепляются, требуют дать кислород, дать свет. Это ночью. Можно сойти с ума", - добавил анестезиолог.

Ситуация в других городах Украины ненамного лучше и состояние больных, которых привозят в реанимации, становится все тяжелее.

"Нам стало страшно. Впервые за эпидемию в Украине нам стало страшно. Мы боимся, что для нас, врачей, не хватит места на кислороде", – признался киевский анестезиолог Владимир Лиходиевский.

Он добавил, что реанимация рассчитана на 5-6 человек, но сейчас там уже лежит 10 и помочь всем – просто не реально.

"Вот ты дошел до пятого больного, а первому уже надо поправить маску. А первому уже все надавило, он кричит: снимите, пожалуйста, я не могу, не выдерживаю. И ты должен идти не к шестому-седьмому, а бежать к первому, гладить по руке, успокаивать: давай еще подышим, ты же хочешь жить?" – рассказал врач.

Медики признаются, что привыкнуть к пандемии невозможно и особенно тяжело – терять пациентов.

"Хочется после окончания смены выйти из отделения и просто на какое-то время забыться, это на тебя давит, ты приходишь через сутки, и ты можешь не увидеть того пациента, который вот на тебя смотрел, он хочет жить, а ты ничем не можешь помочь", - сказал Аносов.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи в украинских больницах уже начинают выбирать, кому отдать кислород.

А также рассказывали о том, что инфекционист жестко раскритиковал карантин в Украине.