Нам угрожают расправой: под Харьковом напали на журналистов (видео)

В Харьковской области журналисты телеканала 112 подверглись нападению во время съемки сюжета о незаконной вырубке леса. Один из пострадавших журналистов смог выйти в прямой эфир и рассказал все детали инцидента.

Нападение на журналистов произошло в поселке Золочев Харьковской области. Как сообщил журналист Олег Решетняк, автомобиль съемочной группы заблокировали, пробили колеса, а корреспондентам угрожали физической расправой. Часть стычки произошла прямо в прямом эфире, а потом связь оборвалась. Журналистам удалось вызвать полицию, однако сотрудники правоохранительных органов, которые прибыли по вызову, не стали вмешиваться, а просто наблюдали со стороны.

"Сейчас случилось следующее: мы снимали одно из хозяйств, подняли квадрокоптер для того, чтобы увидеть масштаб всего производства леса, после чего выбежали работники, агрессивный юрист. Сейчас происходит ругань, моим коллегам угрожают. Внутри остался водитель нашей машины, его едва не перевернули, мы смогли своими усилиями это остановить. Сейчас полностью спущены колеса, машина заблокирована", - рассказал Решетняк.

В Харьковской области напали на журналистов (Видео: Youtube/112 канал)

Он добавил, что на место происшествия вызвали спецгруппу "Корд", которая должна освободить журналистов.

"Сейчас они требуют от нас флэш-накопители, на которые мы сохранили наши видеоматериалы, мы отказываемся их отдавать. Они все представляются людьми, работающими здесь, а мы, мол, приехали и хотим остановить их работу, им не за что жить. Нам постоянно угрожают расправой, ругаются, сейчас стоит машина на европейских номерах, перекрыла дорогу, колеса спустили. Сейчас они планируют переворачивать машину, кажется", - добавил журналист.

Как сообщили на странице полиции Харьковской области в Facebook, на данный момент ситуация находится под контролем и журналистов освободили, а также предоставили медицинскую помощь. Нападающих задержали.

"В Харьковской области по факту нападения на съемочную группу одного из телеканалов открыто криминальное дело. По предварительной информации один человек получил телесные повреждения. Работниками полиции задержано 30 вероятных участников конфликта. Они доставлены в территориальный отдел полиции. По данному факту открыто криминальное производство по ст.171 (Препятствование законной деятельности журналистов), ст.293 (Групповое нарушение общественного порядка), ст.345 (Угроза или насилие журналисту), ст.347-1 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста)", - говорится в сообщении.

Фото: Национальная полиция

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве молодому парню перерезали горло и выбросили из машины.

А также рассказывали о том, что преподаватель физкультуры избил коллегу прямо на глазах у детей.