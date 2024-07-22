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Нам пощастило - тоді ще не розстрілювали на блокпостах: історія 16-річної Софії з Херсона у музеї "Голоси мирних"

Фото: історія 16-річної Софії з Херсона у музеї "Голоси мирних" (прес-служба фонду)
Автор: Олександр Мороз

Родичі Софії попередили їх про те, що у бік Херсона прямує важка техніка ворога. Дівчина разом із мамою не змогли одразу виїхати і потрапила під російську окупацію. Свою історію 16-річна Софія розповіла під час відпочинку та оздоровлення на Закарпатті на зміні проєкту "Рінат Ахметов - Дітям. Мирний відпочинок дітям України".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

"Коли все почалося, тата не було в місті. Він домовився, щоби ми з мамою пожили у Чорнобаївці, у будинку із підвалом. Інколи ми їздили додому, і це було страшно — просто на вулиці могла під’їхати машина з російськими воєнними, людину хапали і кудись вивозили", - пригадує Софія.

За словами дівчинки, у Херсоні окупанти чинили речі, про які моторошно згадувати  —  ґвалтували жінок, стріляли із танків по людях і будинках тощо. У квітні 2022 року у неї з мамою з’явилася можливість евакуюватися. В області лишалися її дідусь і бабуся.  

"Ми взяли мого папугу і кота. На жаль, рибок і равликів довелося лишити. У машині були тільки жінки, тому нас пропустили швидко. Нам пощастило, бо тоді росіяни ще не розстрілювали автівки на блокпостах", - говорить Софія.   

Спогад про довгоочікувану зустріч із батьком і досі змушує дівчину плакати. А родина, яка тепер живе у Києві, весь вільний час намагається проводити разом.

Історія Софії увійшла до Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова. Розповідь з перших вуст ви знайдете тут.

Майже 5 тисяч дітей, які постраждали від війни, отримали відпочинок, оздоровлення та психологічну допомогу у дитячому таборі на Закарпатті в рамках проєкту "Мирний відпочинок дітям України» у форматі змін «Блогер Кемп".

Музей «Голоси Мирних» Фонду Ріната Ахметова, який зібрав вже понад 110 тисяч історій українців про війну. Розкажіть свою на порталі музею, або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.

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Рінат Ахметов