Нам пощастило - тоді ще не розстрілювали на блокпостах: історія 16-річної Софії з Херсона у музеї "Голоси мирних"

"Коли все почалося, тата не було в місті. Він домовився, щоби ми з мамою пожили у Чорнобаївці, у будинку із підвалом. Інколи ми їздили додому, і це було страшно — просто на вулиці могла під’їхати машина з російськими воєнними, людину хапали і кудись вивозили", - пригадує Софія.

За словами дівчинки, у Херсоні окупанти чинили речі, про які моторошно згадувати — ґвалтували жінок, стріляли із танків по людях і будинках тощо. У квітні 2022 року у неї з мамою з’явилася можливість евакуюватися. В області лишалися її дідусь і бабуся.

"Ми взяли мого папугу і кота. На жаль, рибок і равликів довелося лишити. У машині були тільки жінки, тому нас пропустили швидко. Нам пощастило, бо тоді росіяни ще не розстрілювали автівки на блокпостах", - говорить Софія.

Спогад про довгоочікувану зустріч із батьком і досі змушує дівчину плакати. А родина, яка тепер живе у Києві, весь вільний час намагається проводити разом.

Історія Софії увійшла до Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова. Розповідь з перших вуст ви знайдете тут.

Майже 5 тисяч дітей, які постраждали від війни, отримали відпочинок, оздоровлення та психологічну допомогу у дитячому таборі на Закарпатті в рамках проєкту "Мирний відпочинок дітям України» у форматі змін «Блогер Кемп".

Музей «Голоси Мирних» Фонду Ріната Ахметова, який зібрав вже понад 110 тисяч історій українців про війну. Розкажіть свою на порталі музею, або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.