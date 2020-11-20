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Она нам не нужна! В Киеве полиция нашла бабушку, но ее родные шокировали поступком

Автор: Людмила Жукова

Родным пожилая женщина оказалась не нужна

В Киеве в торговом центре увидели пожилую женщину, которая выглядела растерянной и уставшей. На нее обратил внимание неравнодушный мужчина и позвонил в полицию. Как сообщается на странице полиции Киева в Facebook, на место прибыли правоохранители и в последствии отыскали родственников старушки. Но родные отказались принимать бабушку обратно домой.

"Она нам не нужна!" - сообщили родные старушки полиции.

Пообщавшись с женщиной, патрульные узнали, что она родом из Житомирской области и не понимает, как оказалась в Киеве. Полицейские позвонили к коллегам из соседней области и выяснили номера телефонов дочерей потерявшейся. Бабушка раньше уже находилась в розыске как пропавшая без вести.

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В Киеве нашли пожилую женщину (фото: facebook.com/kyivpatrol)

Пожилую женщину пригласили в Шевченковский участок полиции где ее угостили чаем и едой, оказали необходимую помощь. В телефонном режиме инспекторы провели беседу с дочерьми, одна из которых все же приехала и забрала свою мать домой. Данная ситуация находится на контроле местного отделения полиции.

В полиции напоминают, что согласно ст. 51 Конституции Украины совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях. Это не просто закон, а моральный долг.

Как мы ранее писали, под Черниговом вспыхнул скандал из-за смерти пенсионерки.

Также мы рассказывали о том, что в Киеве патрульные полицейские совершили почти невозможное и спасли пожилую женщину от необдуманного шага. 80-летняя женщина собиралась свести счеты с жизнью и просила отпустить ее.

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