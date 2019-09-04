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Все наладится при одном условии: астролог дал совет главным неудачникам сентября

STYLERЖизнь    04.09.2019 - 06:27
Все наладится при одном условии: астролог дал совет главным неудачникам сентября
Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Для этих знаков Зодиака сентябрь может стать не таким уже и сложным месяцем - советы астролога Павла Глобы

Гороскоп на сентябрь 2019 года предсказывает неудачи некоторым представителям зодиакальных созвездий. Но известный астролог Павел Глоба считает, что все поправимо, и первый месяц осени может стать для этих знаков Зодиака не таким уж страшным, как может показаться.

Астролог дал кокретный дельный совет каждому из этих знаков Зодиака.

Овны

Овны будут стремиться получить все и сразу, но в этой гонке они рискуют в качестве бонуса заработать серьезные неприятности. Им необходимо грамотно расставлять приоритеты и действовать шаг за шагом по четко намеченному плану.

Совет астролога: старайтесь не допускать стресса и чрезмерного напряжения, иначе в этот период такое состояние может привести к конфликтам и незапланированным визитам к врачам. Не забывайте отдыхать и проявите внимательность к своему здоровью.

Все наладится при одном условии: астролог дал совет главным неудачникам сентября

Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Раки

В сентябре 2019 года Раки будут проявлять излишнюю эмоциональность. Это приведет к тому, что окружающие будут просто не хотеть общаться со скучным нытиком и будут стремиться уйти от вас, вместе с выгодными предложениями.

Совет астролога: переждите сентябрь, по возможности возьмите отпуск и сведите к минимуму общение с окружающими и новые знакомства. Не принимайте решений спонтанно, берите паузу для того, чтобы все хорошо обдумать.

Все наладится при одном условии: астролог дал совет главным неудачникам сентября

Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Козероги

Представителей этого знака в сентябре 2019 года ожидают перепады настроения. В основном они будут связаны с непростой ситуацией в личной жизни. Они могут разочароваться в партнере или в любви в целом, а проявление упрямства лишь усугубит и без того непростую ситуацию.

Совет астролога: постарайтесь в этот период держать себя в руках и не лезть на рожон.

К слову, ранее астролог назвал знаки Зодиака, которые смогут сказочно разбогатеть уже до конца этого года.

А не так давно известный украинский ученый объяснил феномен "проклятия загадочной планеты Нибиру" и рассказал, когда на Земле погибнет все живое.

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