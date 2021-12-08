Накроет ледяными дождями и сильными морозами: где в Украине будет самая опасная погода

Так, синоптик Наталка Диденко прогнозирует, что холоднее всего сегодня 8 декабря будет на западе Украины, здесь днем -1... -5 градусов, а ночью -5... -9 мороза.

На севере, в Винницкой области ночью 0... -4 мороза, днем около нуля, на Киевщине и Житомирщине -1... -3 градуса. В большинстве центральных областей ночью около нуля, днем +2... +5 градусов, на Днепропетровщине до +6 градусов.

На востоке ночью +2... +6, днем +4... +11 градусов. А на юге - настоящая температурная весна, ночью +4... +7, днем +5... +13 градусов.

Из-за циклона на юге 8 декабря в Украине будет в основном влажная погода с дождем, мокрым снегом и ледяным дождем.

"Мокрый снег будет налипать на деревьях, проводах, что также является определенной угрозой. Где будет холоднее - гололедица!" - прогнозирует синоптик.

А вот на востоке, Запорожье, Крыму, Днепропетровщине, Волыни осадки маловероятны.

Что будет с погодой в Киеве

В Киеве также дождь и мокрый снег, вероятны налипание мокрого снега, гололедица, ледяной дождь. Кроме того ожидается северо-восточный порывистый ветер. Ночью и днем -1... -4 градуса.

По прогнозу синоптического ресурса Gismeteo в течение следующих десяти дней погода в столице будет мокрой, зато на выходных потеплеет.

Скрин: Погода в Киеве, прогноз на 10 дней (gismeteo.ua)

Также смотрите ниже на карте синоптиков гидрометцентра, что будет с погодой в Украине сегодня.

Скрин: Погода в Украине 8 декабря (gismeteo.ua)