Накопичує ртуть і токсичні речовини. Експерт пояснив, яку рибу небезпечно їсти

Найгірші види риби, які краще не споживати

"Це великі глибоководні рибини і особливо з атлантичного басейну, оскільки він найбрудніший - у ньому токсичні речовини, важкі метали. Чим більша тушка, тим більша ймовірність, що вона увібрала в себе багато шкідливих речовин. Мова йде про тунця. Камбала і палтус із цих регіонів також не рекомендовано для споживання", - пише експерт.

Якщо вибираєте рибні консерви, то краще купувати у власному соку, а не в олії, оскільки це окислені жири.

"Наступні види риби - це тилапія, пангасіус, також морський окунь, він накопичує у собі ртуть", - каже Попко.

Експерт не радить їсти риби з родини лососевих - сьомгу, форель. Більшість із тих, що продають у магазинах, є штучно вирощені, тому мають мінімум корисних речовин. В ідеалі вони мають бути вирощені в чистих природних водоймах.

Краще вибирати рибу, консервовану у власному соку (фото: Freepik)

Корисні види риби

Морська риба цінна жирами Омега-3. Вони потрібні для мембран клітин, здорової шкіри, волосся і мозку. Корисними є наступні види: минтай, тріска, хек, сибас, дорадо, морський окунь, палтус (з чистих водойм), зубатка, осетер, судак, щука.

"Запам'ятайте, висока ціна не є показником якісної риби. При її виборі зважайте на розмір тушки і вік. Чим рибка менша і молодша, тим менша ймовірність, що вона встигла за своє життя накопичити шкідливі речовини", - пояснює експерт.

Він зазначає, що більшість риби доставляють в Україну у замороженому вигляді і вже тут розморожують.

"Охолоджену рибу знайти можна рідко, оскільки вона швидко псується. Хіба сибас і дорадо може бути охолодженою або річкова, яку у нас розводять, наприклад форель, тільки в цих риб нема Омега-3. А от короп - це риба, яка максимально заражена паразитами, хоча вони можуть бути і в червоній рибі", - зазначає Попко.

Ще корисніші види - це дикі лососеві: нерка, кіжуч, кета, горбуша. Також корисними є анчоуси та сардини.

"Цілу тушку завжди дешевше купувати, ніж розібрану на філе або стейки. Завжди оглядайте луску, оскільки по ній можна визначити чи йшла риба на нерест. Бо коли вона йде на нього, то міняє колір луски, також у цей час міняються зуби, відбувається некроз тканин. Така риба не є корисною, вона максимально дешева, бо викидається на берег і її просто збирають", - наголошує Юрій.

Тушка повинна бути ідеального срібного кольору, а м'ясо має бути однотонного червоного кольору без кров'яних розводів.

Тушка повинна бути ідеального срібного кольору (фото: Freepik)

Яка риба найкорисніша

"Найкорисніша і найдоступніша риба, яка у нас під боком - це оселедець і скумбрія. Вони невеликі, нічого в собі не збирають, багаті білком та Омега-3 жирами", - каже Попко.

В консервованому вигляді також можна споживати, але краще вибирати у власному соку. Щодо копченої, то за умови, що коптите самі на дровах, а не якійсь хімії.

"Деякі люди можуть відчувати дискомфорт після споживання риби, але це відбуваться не через білок з неї, а через несправну травну систему і кислотності шлунку", - зазначає експерт.

Також він додає, що ікра є дуже корисною, червона - рекордсмен по вмісту Омега-3. Можна ще купувати ікру щуки, але там є тільки білок, Омега-3 нема.

"Ще один суперфуд - печінка тріски. Вона є джерелом вітаміну А. Саме він забезпечує міцний імунітет, здорову шкіру і волосся. Головне, щоб був якісний виробник. Вибирайте печінку тріски у власному соку і бажано із холодних ісландських вод", - радить Попко.