"Наклеп?": зірка "Довбуша" зізнався, чому не коментує секс-скандали в театрах та ВНЗ (відео)

Що Гнатковський думає про секс-скандали

"Наш театр висловив свою думку і підтримку, тобто це було звернення від колективу театру від всіх. Особисто я не говорив про це нічого, тому що я не знаю цих людей, не знаю цього факту, розумієте? Це дуже велика відповідальність - давати чомусь оцінку", - пояснив актор.

При цьому Гнатковський пригадав скандал навколо мовознавиці Ірини Фаріон, коли вона висловлювалася про російськомовних військових. За словами артиста, тоді йому писали фани, вони просили, аби він висловив свою думку. А потім вони ж надсилали йому образливі слова.

"Є речі, які роз'єднують суспільство і їх підігрівають. Стосовно цього харасменту - є очевидні речі. Коли одна людина зазіхає будь-яким чином на свободу іншої людини - це злочин. І цьому мають давати оцінку правоохоронні органи", - заявив Гнатковський.

Зірка "Довбуша" висловився про секс-скандали (скріншот)

І тому він не хоче хайпувати на очевидних речах, адже також виступає проти злочинів. Втім, зазначив актор, варто враховувати чимало "але".

"Особисто я не знаю жодної цієї дівчини, тому що я з Франківська, і цих викладачів не знаю. Тобто ці прізвища, я чув про них, що є такі... А хто ці люди особисто - я їх не знаю. Яким чином я маю не розібравшись в цьому, гіпотетично, а, може бути, це наклеп? Я не кажу, що це так або не так, але це може бути?" - вважає Олексій.

"Тобто щоби дати цьому оцінку - я маю в цьому розібратися, маю зрозуміти. А я цього не розумію. Яке я маю моральне право давати оцінку? Наганяти собі зараз ціну в коментарях? Це бздура", - додав він.

Що відомо про останні секс-скандали

На початку 2025 року режисера "Молодого театру" та викладача КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого Андрій Білоуса звинуватили у сексуальних домаганнях.

Згодом колишня студентка звинуватила у неприпустимій поведінці режисера Олексія Балабана. Потім звинувачення висунули проти викладів Лева Сомова, Юрія Марчака та Юрія Висоцького. Окрім цього, нещодавно у домаганнях звинуватили Михайла Поплавського.

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