ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Наказали за поведение: в Днепре воспитатели привязали ребенка к стулу

STYLERЖизнь    02.05.2019 - 18:35
Наказали за поведение: в Днепре воспитатели привязали ребенка к стулу
Насилие над ребенком (pixabay.com)

Сотрудники Центра социальной поддержки детей систематически издеваются над воспитанниками

В Днепре воспитатели привязали к стулу двухлетнюю девочку за то, что она плохо себя вела. Об инциденте рассказали в сюжете "Информатор".

Привязанного ребенка заметил мужчина, который пришел в Центр социальной поддержки детей "Доверие" на улице Тополиной в Днепре, чтобы проведать ребенка, над которым собирается оформить опекунство. Он рассказал, что, поднимаясь по лестнице, увидел в соседней группе маленькую девочку. Она была привязана шарфом к стулу.

Мужчина подошел к воспитателям этой группы и спросил, что происходит. Они ему ответили, что девочка мешала воспитателям и поэтому ее наказали за плохое поведение. Подобное обращение с ребенком они назвали педагогическими мерами.

Мужчина попытался объяснить воспитателям, что это очень зверские методы и что так поступать с маленькими детьми нельзя, но педагоги не отреагировали. Он даже пригрозил, что вызовет полицию, но и это на них не подействовало.

Когда мужчина попытался заснять происходящее на телефон, ему начали мешать.

"Я регулярно слышу, как тут все орут на детей, но этот инцидент стал последней каплей. У них даже не возникает никаких подозрений, что они что-то делают не так, и чувствуют себя вальяжно", - рассказал посетитель Центра.

Он вызвал в Центр патрульных полицейских, а те – ювенальную превенцию. После предварительного осмотра, они сообщили, что девочка никаких телесных повреждений не получила. Однако заявление по данному факту они приняли и будут устанавливать все детали происшествия.

Воспитатели привязали двухлетнюю девочку к стулу (YouTube/Информатор")

Напомним, ранее мы писали о том, что студент устроил резню в житомирском общежитии.

А также рассказывали о том, что в Киеве таксист с ножом набросился на полицейского.

Нецензурная брань и крики: жесткие методы воспитания в киевской школе Ударил ребенка в живот и потащил в туалет: детали буллинга под Херсоном
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины буллинг
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь