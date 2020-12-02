Накатите и будете плясать под песню с Бузовой: Потап еще больше разозлил украинцев

Алексей Потапенко, который больше известен как Потап, ответил на гневные комментарии украинцев по поводу дуэта с российской певицей Ольгой Бузовой. При этом артист и продюсер спровоцировал новую волну скандала.

Потап на своей странице в Insyagram опубликовал скриншоты своих комментариев, в которых высказал свою позицию касательно дуэта с Бузовой.

Он отметил, что всю жизнь упорно работал, и не намерен слушать советы людей, которые живут и зарабатывают деньги в других странах. Он также заявил, что работает в Украине и прославляет эту страну.

"У меня казацкая фамилия - Потапенко, посмотрите в реестры, в нашей семье всегда культивировалась любовь к песне и к Украине", - написал рэпер.

Он также подчеркнул, что вместе со своей командой занимается благотворительностью и помогает военным в АТО. При этом он заявил, что на этом скандале он хайпанул.

"Ваши дети все-равно слушают русских рэперов в ТикТоке, я один из тех, кто будет присутствовать в чартах", - добавил артист.

Он также отметил, что украинцам нужно послушать новый альбом, поскольку там есть хиты, включая песню с Бузовой.

"Песня с Бузовой - это хитяра. Вы когда накатите будете плясать под нее", - заявил артист.

При этом он своими словам разъярил пользователей сети еще больше. Вот, что они пишут:

Потап ну не смеши, ты во время захвата Крыма поехал с женой бабки зарабатывать в 14-м году, прислуживая русским олигархам, бабки не пахнут, ведь так? Почему теперь начинаешь обижаться? Какой ты реакции хотел? Однажды в го**е - навсегда в го**не, не так ли?

Валы вон из Украины в Россию. Тебя и твое Г здесь никто не держит. Делай там feats с Бузовой и Ко.

Если вам так хотелось российскую звезду, то вы могли бы взять другую, которая не хвалит Путина, который является главным врагом Украины. А вообще, вы могли бы взять к себе на фит крутых и молодых украинских артистов. Ваша популярность это позволяет. Вы действительно можете делать что хотите, но ваши действия некоторым людям приносят боль.

Скриншоты с Instagram

Напомним, записал провокативное видео, где назвал возмущенных украинцев "долбодятлами".

Мы также писали о том, что с чего начался скандал с Потапом.