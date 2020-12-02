Накатите и будете плясать под песню с Бузовой: Потап еще больше разозлил украинцев

Алексей Потапенко, который больше известен как Потап, ответил на гневные комментарии украинцев по поводу дуэта с российской певицей Ольгой Бузовой. При этом артист и продюсер спровоцировал новую волну скандала.
Потап на своей странице в Insyagram опубликовал скриншоты своих комментариев, в которых высказал свою позицию касательно дуэта с Бузовой.
Он отметил, что всю жизнь упорно работал, и не намерен слушать советы людей, которые живут и зарабатывают деньги в других странах. Он также заявил, что работает в Украине и прославляет эту страну.
"У меня казацкая фамилия - Потапенко, посмотрите в реестры, в нашей семье всегда культивировалась любовь к песне и к Украине", - написал рэпер.
Он также подчеркнул, что вместе со своей командой занимается благотворительностью и помогает военным в АТО. При этом он заявил, что на этом скандале он хайпанул.
"Ваши дети все-равно слушают русских рэперов в ТикТоке, я один из тех, кто будет присутствовать в чартах", - добавил артист.
Он также отметил, что украинцам нужно послушать новый альбом, поскольку там есть хиты, включая песню с Бузовой.
"Песня с Бузовой - это хитяра. Вы когда накатите будете плясать под нее", - заявил артист.
При этом он своими словам разъярил пользователей сети еще больше. Вот, что они пишут:
Скриншоты с Instagram
Напомним, записал провокативное видео, где назвал возмущенных украинцев "долбодятлами".
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