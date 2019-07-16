Нахлынули воспоминания: ликвидатор ЧАЭС покончил жизнь самоубийством

Ликвидатор аварии на ЧАЭС покончил жизнь самоубийством (Коллаж РБК-Украина)

Ликвидатор посмотрел сериал "Чернобыль" и на него нахлынули тяжелые воспоминания

Житель казахского города Актобе Нагашибай Жусупов, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС, покончил жизнь самоубийством. Он выпрыгнул из окна пятого этажа и по словам дочери, перед этим он посмотрел новый сериал "Чернобыль" телеканала HBO. Об этом сообщает ТСН со ссылкой Daily Mail.

61-летний Нагашибай Юсупов в 1996 году был участником ликвидации последствий взрыва на 4 реакторе в Чернобыле. При чем он был одним из первых солдатов-запасников, которых мобилизовали в качестве ликвидаторов и работал он непосредственном в четвертом блоке, совсем рядом с реактором. После ликвидации аварии на ЧАЭС – работал на советском ядерном полигоне в Семипалатинске.

Друзья рассказали, что Жусупов чувствовал себя обманутым, так как многие чернобыльцы получили квартиры и повышенные пенсии от правительств бывшего СССР, а ему ничего не дали.

Нагашибай Жусупов (Фото: East2WeatNews)

После ЧАЭС он много лет пытался получить квартиру от государства. С 1997 года вместе с женой и пятью детьми жил в общежитии, больше 10 лет стоял в очереди на квартиру. А потом выяснилось, что его просто вычеркнули из списка. Жусупов подал в суд, но так ничего и не добился.

"Я считаю, что он спрыгнул с высоты от отчаяния, так как много лет не мог получить жилье. Сейчас в области живет 244 ликвидатора аварии в Чернобыле, все мы инвалиды. Когда-то нас было более 2 тысяч человек. Около 20 ликвидаторов до сих пор стоят в очереди на жилье. Я буду поднимать вопрос перед акиматом, чтобы вдова Нагашибая все-таки получила квартиру", - рассказал глава общественной организации "Инвалиды Чернобыля Актюбинской области" Бакитжан Сатов.

Он добавил, что после ликвидации аварии, Жусупов всю жизнь страдал сильными головными болями. В одном из интервью он признался, что у него бывали обмороки.

"Нам никто не говорил, зачем нас призывают. Я работал в то время трактористом. После Чернобыля здоровье сильно пошатнулось. Я же еще служил на Семипалатинском полигоне. Бывает, иду по улице и вдруг упаду. Хорошо, что жена рядом", - сообщил он в интервью "Актобе Таймс".

25-летняя дочь ликвидатора Гаухар рассказала, что отец посмотрел нашумевший сериал "Чернобыль" и после этого находился в подавленном состоянии, даже плакал, так как все увиденное вызвало тяжелые воспоминания. В конце июня он выпрыгнул с крыши пятиэтажного дома.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Чернобыле нашли особо опасный предмет.

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