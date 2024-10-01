Нахабний птах ледь не влаштував ДТП. "Паралізував" рух майже на годину (фото)

Надзвичайна ситуація на дорозі

Сьогодні стало відомо, що молодий птах майже на годину ускладнив рух автотранспорту на Львівщині. Лебідь спокійно прогулювався, не звертаючи уваги на галас, і не хотів покидати цікаве місце.

"Він прогулювався по проїжджій частині та не збирався звідти йти. Птах не реагував на сигнали водіїв і небайдужих, які намагалися його зігнати, щоби уникнути ДТП", - розповів "Неорадіо" один з очевидців події, Володимир.

Саме він першим зателефонував до служби надзвичайних ситуацій, оскільки побоювався, що лебідь може стати причиною ДТП. Надзвичайники швидко передали інформацію відповідним службам, які спеціалізуються на порятунку диких птахів.

Досить швидко на місце прибули зоозахисники. За допомогою небайдужих водіїв, які підтримали цю ініціативу, лебедя все ж вдалося безпечно зігнати у воду.

Молодий лебідь не хотів покидати небезпечне місце (фото: facebook.com/neoradioua)

У коментарях під дописом думки юзерів розділилися. Одні пишуть, що птах міг просити про допомогу, інші ж вигадають власні версії вчинку лебедя. Також користувачі пишуть:

"Лебідь далеко ішов, він був посередині між Бендюгою і мостом. Ішов і сідав, шипів, крилами махав"

"Йому треба було ходити о дев'ятій, щоб зупинити рух під час загальнонаціональної хвилини мовчання, бо сьогодні по Стуса всі спішили і майже ніхто і не збирався зупинитися"

"Він хотів усім нагадати, що в нас живуть лебеді. І що скоро зима. І якщо Добротвірська ТЕС не скидатиме теплу воду, то вони не виживуть"

"Може він просив допомоги, а ніхто не зрозумів"

"Цей лебідь дав зрозуміти, що він проти перейменування нашого міста".

Суспільними зусиллями лебедя змогли зігнати у річку (фото: facebook.com/neoradioua)