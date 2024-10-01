Нахабний птах ледь не влаштував ДТП. "Паралізував" рух майже на годину (фото)

Сьогодні вранці лебідь перегородив дорогу, чим ускладнив рух автотранспорту на в’їзді до міста Шептицький, що на Львівщині.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис сторінки "Неорадіо Червоноград" у Facebook.
Сьогодні стало відомо, що молодий птах майже на годину ускладнив рух автотранспорту на Львівщині. Лебідь спокійно прогулювався, не звертаючи уваги на галас, і не хотів покидати цікаве місце.
"Він прогулювався по проїжджій частині та не збирався звідти йти. Птах не реагував на сигнали водіїв і небайдужих, які намагалися його зігнати, щоби уникнути ДТП", - розповів "Неорадіо" один з очевидців події, Володимир.
Саме він першим зателефонував до служби надзвичайних ситуацій, оскільки побоювався, що лебідь може стати причиною ДТП. Надзвичайники швидко передали інформацію відповідним службам, які спеціалізуються на порятунку диких птахів.
Досить швидко на місце прибули зоозахисники. За допомогою небайдужих водіїв, які підтримали цю ініціативу, лебедя все ж вдалося безпечно зігнати у воду.
Молодий лебідь не хотів покидати небезпечне місце (фото: facebook.com/neoradioua)
У коментарях під дописом думки юзерів розділилися. Одні пишуть, що птах міг просити про допомогу, інші ж вигадають власні версії вчинку лебедя. Також користувачі пишуть:
Суспільними зусиллями лебедя змогли зігнати у річку (фото: facebook.com/neoradioua)
До речі, раніше ми публікували, як звичайні птахи перетворюються на кровожерливих "камікадзе" та що відбувається далі.
Також дізнайтеся, яким чином змія Роналду народила 14 дитинчат, хоча 9 років ні з ким не контактувала та що чекає на дитинчат.