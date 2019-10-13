Наглая воровка в столичном ТЦ возмутила сеть (видео)

В одном из торговых центров женщина нагло украла телефон у продавщицы
В Киеве в ТРЦ Ocean Plaza была замечена женщина, которая дерзко украла телефон у продавщицы магазина, которая в это время показывала товар другой посетительнице. Инцидент произошел 11 октября. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.
Видео кражи зафиксировали камеры наблюдения. Женщине понадобилось немного времени, чтобы украсть телефон, который находился на столе, за которым сидела продавщица.
Воровка в киевском торговом центре возмутила сеть (видео: facebook.com/KyivOperativ)
Многие пользователи сети считают, что воровка работает в паре с пожилой женщиной, которая отвлекает продавца.
Вот что думают в сети по этому поводу.
Скриншоты с Facebook
Напомним, что в Украине активизировались мошенники, которые проворачивают аферы с обменом валют.