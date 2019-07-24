Надвигается жуткая погода: большую часть Украины накроют сильные грозы и ливни

Погода в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине в среду станет испытанием для жителей большинства областей

Погода в Украине в среду, 24 июля, ожидается крайне неблагоприятная. Почти во всех регионах синоптики прогнозируют сильные дожди, грозы и в некоторых областях – понижение температуры воздуха.

Как сообщается на сайте Gismeteo, в среду будет сухо только в южных областях. Там ожидается солнечная погода. Ночная температура составит +18 +19 градусов, днем воздух прогреется до +27 +29 градусов.

Западные области Украины преимущественно будут в зоне кратковременных дождей и гроз. Сухо будет только на Закарпатье. Ночью ожидается +14 +16 градусов, днем столбики термометров покажут +23 +26 градусов.

В северных и центральных областях пройдут кратковременные дожди, возможны грозы и ливни. Ночью +15 +17 градусов, днем столбики термометров не поднимутся выше +22 +25 градусов.

На востоке страны пройдут грозы и сильные ливни. Ночью ожидается +18 +20 градусов, днем температура воздуха поднимется до +25 +29 градусов.

В Киеве 24 июля ожидается кратковременный дождь, возможен ливень. Ночная температура воздуха составит +14 +16 градусов. Днем немного потеплеет, до +22 +24 градусов.

Синоптики сообщают, что дождливая погода переместится во второй половине недели только в восточные и северные области, немного зацепит центр Украины. А ближе к выходным сильные грозы пройдут практически во всех областях страны.

Погода в Украине в среду, 24 июля

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики предупредили о существенном ухудшении погоды до конца июля.

А также рассказывали о том, что Украину накроет сильными грозами и ливнями уже в середине недели.