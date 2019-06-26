Надвигается страшное: погода в большинстве областей резко ухудшится

Погода в Украине, четверг, 27 июня, резко ухудшится во многих областях. Синоптик Наталка Диденко предупредила, что возможны грозы, шквалы и град, а также начнет опускаться температура воздуха. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Наталка Диденко сообщила, что на Украину надвигается циклон со стороны Прибалтики, который принесет с собой еще несколько циклонов поменьше.

"Циклоны, как люди. Циклон Otto, который движется из Прибалтики, влечет за собой еще и кучу родственников. Вдоль его атмосферного фронта, который как раз завтра придет в Украину, ожидаются дожди, грозы и другие метеорологические явления. Поскольку фронт компонует температурные контрасты – перед фронтом +30, и при нем +30, а в тылу фронта +16 +19 градусов, и в отдельных районах его прохождения по Украине возможны сильные ливни, град и шквалы", - объяснила Диденко.

Она отметила, что 27 июня грозовые дожди пройдут в западных, северных областях Украины, во второй половине дня – местами в центральной части и в Одесской области. На Востоке, на значительной части Юга будет преобладать сухая погода.

"Температура воздуха, как правило, перед фронтом "подпрыгивает", поэтому в четверг ожидается в течении дня +25 +30 градусов, на юге и востоке +28 +33 градуса", - добавила синоптик и предупредила, что в пятницу температура воздуха начнет стремительно падать.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

"После прохождения фронта, в тылу, уже в пятницу, жара в Украине начнет стремительно падать, и температура воздуха снизится до +20 +25 градусов", - написала Диденко.

В Киеве 27 июня возможны кратковременные грозовые дожди, шквалы и град. Температура воздуха будет достигать +29 градусов, а в пятницу резко похолодает до +20 +22 градусов.

"Важный нюанс! Завтра в Украине, кроме юга и востока, ожидается сильный северо-западный ветер, осторожно. В ближайшие выходные свежая погода удержится. Такие синоптические метаморфозы могут ухудшить самочувствие – голова, сердечно-сосудистые недуги, сонливость, слабость, не пугайтесь, а спокойно дышите полной грудью", - предупредила синоптик.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптик напугала прогнозом погоды на конец июня.

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