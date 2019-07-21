Надвигается опасная эпидемия: врач рассказал, как защитить здоровье

Жителям Украины стоит опасаться эпидемия дифтерии, которая надвигается на страну. Эта бактериальная инфекция опасна тяжелыми осложнениями. Об этом заявил член Ассоциации семейных врачей Украины Юрий Зинчук в эфире Oboz TV.

Врач отметил, что в Украине наблюдалось приличное количество смертей от кори, но теперь надвигается новая эпидемия дифтерии. При этом он подчеркнул, что вспышка инфекции уже зафиксирована в стране, поэтому эпидемии не избежать.

Чтобы защитить себя и близких от болезни, врач призывает делать вакцинацию. Зинчук также напомнил, что общую прививку от столбняка и дифтерии необходимо делать раз в 10 лет. Это означает, что взрослым людям нужно каждые десять лет проходить вакцинацию, чтобы оставаться здоровыми.

Вакцинация (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Врач также отметил, что в стране много лет не закупалась вакцина для взрослой части населения. По его словам, сейчас украинцам доступна дешевая вакцина, которая дает очень хороший результат и защищает иммунитет.

Напомним, что доктор Комаровский рассказал, как защититься от ротавирусной инфекции, которой болеют почти все дети до пяти лет.

Ранее сообщалось о том, что в Украине уже зафиксировали первую жертву столбняка. 12-летний ребенок заразился инфекцией из-за царапины на колене.