Надпотужна сонячна буря накрила Землю: скільки вона триватиме і чим загрожує

Коли чекати на магнітні бурі

Ресурс Meteoagent прогнозував активність сонячних бур з 12 по 19 липня, однак вони не були дуже відчутними. Натомість 20 та 21 липня на Сонці відбудуться найпотужніші спалахи за весь цей період.

Зауважимо, що K-індекси 5 або вище вказують на геомагнітну активність "штормового рівня". Значення 7 чи вище, які бувають вкрай рідко, вказують на дуже сильну геомагнітну бурю, яка несе реальну загрозу приладам і може мати негативний вплив на здоров'я людей.

Дані ресурсу Meteoagent (скриншот)

Що таке сонячні бурі

Це вибухові процеси на Сонці, які характеризують викиданням масивних потоків енергії, різних частинок та електромагнітного випромінювання в космічний простір.

Більшість цих електрично заряджених частинок тримає курс на Землю. Потрапляючи в магнітне поле планети, вони починають з ним взаємодіяти, тим самим руйнуючи.

Частинки з космосу можуть перешкоджати роботі супутників, електричних мереж і засобів зв'язку. Саме через сонячні бурі час від часу відбуваються перебої з GPS, мобільним зв'язком, телебаченням тощо.

Цікаво, що прояв сильних сонячних бур стає також причиною виникнення північного та південного полярного сяйва.

Як полегшити для себе цей період

Вплив магнітних бур проявляється індивідуально. У людей з особливо підвищеною чутливістю може боліти голова, розвинутися мігрень, стрибати тиск і погіршуватися згортання крові.

Щоб уникнути неприємних наслідків, насамперед потурбуйтеся про правильний сон. Лікарі радять лягати спати за годину до півночі та вставати без будильника.

Не забувайте також про рух: ходіть пішки, плавайте, займайтеся гімнастикою. При цьому не виснажуйте себе в спортзалах силовими тренуваннями.

Якщо у вас болить голова, краще відмовтеся від напоїв, які містять кофеїн і створюють для організму додатковий стрес. Натомість віддайте перевагу трав'яним чаям.