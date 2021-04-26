Надолго ли? Инфекционист рассказал, когда коронавирус пойдет на спад

"Только что пошла на спад волна заболеваемости. Официальные данные еще некоторое время напугают своими тысячами уязвимых и напуганных жителей, но больница уже почувствовала облегчение и изменение в ситуации с ковидом. Поступление больных серьезно уменьшилось. Бешеная роскошь. Еще неделю назад кислородные больничные койки уже на треть свободны", - отметил Дубровский.

Он объяснил, что законы инфекционного процесса сложно нарушить. И поэтому эпидемия пойдет на спад не благодаря изобретению лекарства или вакцинациям, а благодаря выработке коллективного иммунитета.

"Полтора-два десятка тысяч больных ежедневно в течении двух месяцев (и это только официальные данные, так как реальные цифры, конечно, другие). Если в мгновение получилось переболеть такому огромному количеству людей, то что произойдет? Как и ожидалось, эпидемия пойдет на спад", - написал инфекционист и добавил что нужно тщательно изучать данные.

Он высказался по поводу карантина и заметил, что во время ограничения были забиты маршрутки и люди покупали пропуски в метро. Однозначного ответа о том, помог ли карантин – нет. Но у украинцев начал появляться коллективный иммунитет, по мнению Дубровского.

"Эпидемия, в основном, идет на спад благодаря формированию коллективного иммунитета. Несмотря на пессимистические нотки планетарного масштаба про бесконечность этой эпидемии, природа подчиняется четким законам. А общий процесс четко пошел на улучшение. Надолго ли? Будут ли еще вспышки? Неизвестно. Прогнозы с такими непредсказуемыми заболеваниями, как ковид, делать тяжело", - признает врач.

Он добавил, что для тех, кто успел переболеть за две волны, коронавирус уже остался позади. Если это большая часть населения страны – то уже ничего не случится и в масштабах Украины.

"Если нет, то будут еще вспышки. Посмотрим. Время покажет. А скоро тепло, солнечный ультрафиолет и свежий воздух подарят нам хорошие бесплатные лекарства для истощенного организма и протекцию от заражения ковидом на улице. Нужно укрепить, закалить и улучшить свой иммунный статус. Отдых, здоровое питание, активность и хорошее настроение – бесценные мероприятия для оздоровления и профилактики заболеваний. Не только ковида. Вообще", - подчеркнул инфекционист.