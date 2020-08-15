Надежды на коллективный иммунитет нет: врачи заявили о новой опасности COVID-19

Врачи заявили о новой угрозе COVID-19 (фото: РБК-Украина)

Осенью ожидается рост заболеваемости коронавирусом

От коронавируса может спасти коллективный иммунитет. Так ранее обнадеживали врачи со всего мира. Теперь же ситуация немного изменилась и данную информацию стоит поставить под сомнение. Об этом рассказал доктор физико-математических наук Игорь Бровченко, передает издание КП в Украине.

"Надежды на коллективный иммунитет уже не осталось. К тому времени, как будет достигнут необходимый процент заболевших, не будет никаких гарантий, что у них сохранится какой-то иммунитет", - пояснил он.

Специалист считает, что в данной ситуации важно, чтобы быстро переболело 60% населения, тогда есть вероятность формирования коллективного иммунитета. На данный момент Украине до этих цифр далеко.

Также эксперт добавил, что лето и ультрафиолет не справились с задачей, как природное "противовирусное", хотя изначально многие специалисты именно на это и расчитывали.

В свою очередь, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская добавила, что осенью, скорее всего, начнется рост заболеваемости, поскольку коронавирус - новый возбудитель и его происхождение точно не установлено.

"И в ближайшее время, вероятно, нас ждет рост заболеваемости, особенно осенью, когда добавятся грипп и другие сезонные заболевания. Конечно, коронавирус не будет с нами всю жизнь, но до марта будущего года останется точно", - прокомментировала медик.

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