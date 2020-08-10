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Наденьте хлопковые перчатки на ночь: Комаровский сделал неожиданное заявление

Автор: Styler

Комаровский рассказал, как правильно ухаживать за руками

Евгений Комаровский рассказал, как правильно ухаживать за кожей рук и можно ли сразу после дезинфекции наносить питательный крем. Об этом информирует доктор на своей странице в социальной сети Instagram.

Врач не видит никаких проблем и, напротив, считает такой вариант весьма неплохим для тех случаев, когда кожа шелушится, покрывается красными пятнами либо грубеет.

"Если у вас крем в сумочке с собой - нет проблем, наносите после санитайзера. Если вы находитесь дома, то дезинфектор на спиртовой основе вам вообще не нужен. А обрабатывать поверхности дезсредствами можно в резиновых или латексных перчатках", - прокомментировал Комаровский.

Также врач напомнил, что санитайзер нужен там, где нет доступа к мылу и воде. Если такой возможности нет и Вам приходится часто использовать жидкие дезинфицирующие средства на спиртовой основе, то руки обязательно нужно после питать увлажняющим кремом.

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"А если состояние рук требует, то устройте им ночную маску - намажьте питательным жирным кремом и наденьте хлопковые перчатки на ночь", - резюмировал Комаровский.

Ранее Комаровский рассказывал, как приготовить антисептик самостоятельно, чтобы не быть обманутым. Для этого понадобится: 240 мл спирта, 15 мл перекиси (3%), 5 мл глицерина и 60 мл воды.

Напомним, что Комаровский объяснил, почему загорать на солнце вредно.

Мы писали, что Комаровский рассказал, как распознать меланому.

А также о том, что Комаровский раскритиковал ношение масок украинцами.

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