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Вот что наделали дожди под Днепром: ямы в рост человека и размытые могилы

Автор: Людмила Жукова

В Днепропетровской области недавно прошли обильные дожди. Осадки натворили в области много беды. Особенно пострадало село Чапли. Там дороги превратились в ямы, а могилы размыло водой.

Об этом рассказали в сюжете 9 канала.

Что наделала стихия

Местные жители начали жаловаться после дождей на неприятный запах в воздухе. Как оказалось, сильные дожди размыли могилы, а некоторые люди даже видели кости на земле. По словам людей, через все кладбище с горы текла вода. Стихия уничтожила дорогу и некоторые захоронения.

На месте бывшей тут дороги вообще образовалось огромное ущелье в рост человека.

"Это произошло сразу после сильного дождя. Вот когда пошли потоки дождя, вся грязь пошла людям во двор", - рассказал один из местных жителей.

Кого винят жители села?

Ранее на горе, откуда текла вода, находились деревья и сад. Они защищали кладбище от потоков дождя, которые случались и раньше. Местный фермер вырубил все деревья наверху. По словам людей, он должен отвечать за случившееся. Сейчас жители села собираются подавать в суд на предпринимателя.

Как мы писали ранее, в Закарпатской области 1 июля пронесся сильный ураган. Он принес с собой ветер, дожди и грозы.

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Днепр