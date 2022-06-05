Украинцев пугают голодом: названы три главных российских фейка о дефиците продуктов

Специалисты Центра перечислили три главных российских фейка и дефиците продуктов и голоде, которые запускают россияне в социальных сетях для создания паники.

Фейк 1. В Украине начнется голод - нужно срочно закупать продукты

После вторжения России в Украину, наша страна наладила новые логистические системы поставки продукты. Поэтому скупать продукты, которые имеют ограниченный срок годности, нет смысла. Не создавайте искусственный дефицит. Из-за войны в восточных областях Украины возможны перебои некоторых видов продуктов.

Стоит отметить, что паника действительно создает искусственный дефицит. Это видно на примере соли - когда стало известно о приостановке завода, соль исчезла из всех магазинов и супермаркетов.

Местами соль появилась, но по цене в три, а то и в четыре раза выше обычной. Но уже через неделю соль появилась во всех магазинах, местами - импортная. Но цена превышает украинскую соль в среднем на несколько гривен.

Фейк 2. Украина ничего не успела посеять, поэтому будет голод!

Украина во время посевной кампании в 2022 году засеяла 9,9 млн га земель, что составляет 68,7% на текущий сезон 14,4 млн га.

А местами засеяно 99,9% земель - в более безопасных регионах. Кроме того, запасов Украины за предыдущие годы позволят жить без голода в течении ближайших нескольких лет.

Фейк 3. Все зерно продадут в обмен на оружие!

У Украины есть достаточный запас зерна, чтобы удовлетворить внутренний и мировой рынок по крайней мере до конца 2022 года, а то и весь 2023 год. Эту информацию подтвердил советник президента Украины по экономическим вопросам О. Устенко.