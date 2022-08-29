Начинайте запасаться самым необходимым на зиму: что должно быть в каждом доме

Украинцам этой зимой стоит быть готовыми к любым неприятным ситуациям. Может исчезнуть централизованное отопление или выключился котел из-за отсутствия подачи газа. В такой ситуации вас спасет электричество. Поэтому заранее проверьте проводку, розетки, щитки и распределительные коробки в подъезде.

Если же будут перебиты подстанции электроэнергии, то может исчезнуть и электрика. А это ситуация похуже, так как ремонтные работы могут затянуться не на один день. Придется уезжать к родственникам или знакомым. Или же учиться жить в условиях отсутствия всех благ цивилизации, так как вместе с электричеством пропадет вода и начнутся проблемы с канализацией.

Продукты

Консервация. Традиционная консервация в этом году пригодится даже тем, кто ранее ею не увлекался. Закрутите по пару банок огурцов, помидоров, варенья, компотов, засолите капусту. Эти продукты могут стоять долго, и в нужное время станут отличным дополнением к любой трапезе.

Пройдитесь по оптовым супермаркетам или гуртовням и купите по 3-5 консервов - мясные, рыбные. Они могут стоять долго и не требуют особого приготовления.

Бакалея. Стоит сделать запас растительного масла, круп, макарон, сахара и муки. При необходимости - чай, кофе, сухое молоко.

Быстрое питание. Вот и пришел звездный час быстрорастворимых супов и спагетти. Купите на всякий случай.

Овощи. Если у вас есть, где хранить овощи - прекрасно. Сделайте запас картофеля, моркови, лука, чеснока, свеклы. Если есть хотя бы балкон - используйте его для хранения продуктов сразу, как жара окончательно уйдет с просторов нашей страны.

Что еще? Снеки, сухофрукты, орехи, сгущенное молоко. Любые продукты, которые могут стоять месяцами и не портиться и которые можно использовать без газа или электрики.

Вода. Питьевая вода - пункт номер 1. Купите в супермаркете несколько запечатанных упаковок и поставьте. Техническую воду запасайте по мере необходимости - желательно, чтобы такая вода всегда стояла в запасе на случай ракетного удара и отключения водоснабжения.

Медикаменты

Если у вас есть в доме люди с хроническими заболеваниями - позаботьтесь о том, чтобы все необходимые лекарства были с запасом.

Стоит также проверить свою домашнюю аптечку и запастись самыми ходовыми лекарствами - противовирусными, обезболивающими, противоаллергическими, успокоительными, средствами от проблем с желудком, сердечные средства.

В вашей аптечке должны быть всегда зеленка (или йод), перекись водорода, бинты. А еще стоит купить несколько грелок.

Утепление

Отопление жилья. Если вы живете в доме с центральным отоплением, то стоит подумать о покупке качественного обогревателя. Или нескольких, небольших. Выбор на рынке сейчас очень большой - можно выбрать и по квадратуре, и по экономности.

В частном доме желательно поставить собственный генератор, котел на разные виды топлива, запастись дровами, соляркой и печкой для приготовления пищи. Как вариант - можно купить обычную туристическую горелку и баллоны с запасом газа к нему.

Утеплите дом. Заранее продумайте, как можно утеплить ваше жилье - щели в окнах, под дверями - закройте с помощью специальных пленок, герметика, поролона, лент для утепления. На крайний случай купите баллончик с монтажной пеной и залейте все щели.

Теплая одежда. Байковые пижамы, шерстяные носки и свитера, теплые халаты, тапочки - вам понадобится все. Выбирайте натуральные ткани - они более теплые. Стоит также купить термобелье, спальные мешки.

Одеяла. Если в вашем доме только минимальный комплект постели и покрывал, то стоит уже сейчас закупать теплые пледы. Также присмотритесь к электроодеялам - это чудо техники спасет вас не только в холодные ночи, но и поможет сохранить тепло днем во время работы.

Теплая зона. Продумайте заранее зону тепла в квартире - самое утепленное помещение, желательно небольшого размера, где можно будет сконцентрировать все источники тепла.

Полезные вещи

В каждом доме этой зимой должны быть в запасе свечи, спички, фонарики, батарейки. Очень надеемся, что они не понадобятся, но лучше иметь их в запасе.

Купите на всякий случай запас лампочек. Пригодится также ночник на батарейках, фонарики - любые осветительные приборы, которым не нужна электроэнергия.

Постарайтесь приобрести павер-банк со скоростной зарядкой. Если гаджетов в доме много - берите несколько или сетевое мощное зарядное устройство для нескольких устройств сразу.

Вам понадобится также электрочайник, сухой спирт, электроплита - при отсутствии газа это предметы вам помогут.

Бытовая химия

Минимальный запас самых необходимых средств бытовой химии, которой вы пользуетесь регулярно. Возьмите не одну упаковку или банку с расчетом на месяц, а две - с запасом. И делайте так в ближайшие месяцы при каждой закупке средств для дома.

Забота о животных

Если у вас в доме есть домашние любимцы - позаботьтесь о них. Купите им корм с запасом и наполнители для туалета или клетки. Также стоит заранее пройти осмотр у ветеринара, сделать прививки и закупить необходимые лекарства для животных.

Подумайте еще о том, как вы можете утеплить места для них в доме - новая утепленная лежанка, теплая накидка на клетку, комбинезоны для котов и собак - в зависимости от того, каких домашних любимцев вы держите. Поверьте, некоторые коты мерзнут еще больше, чем люди.

Если вы планируете переезды - купите переноску.

Как еще можно подготовиться к зиме

Соберите семейный совет и продумайте до деталей варианты ситуаций: Что делать, если отключат отопление? Электрику или газ? Или все полностью? Что делать, если в доме не будет воды и холодно?

Если ваши родные живут в пригороде в частном доме - обсудите вариант, что вы переберетесь к ним на пару неделю в случае критической ситуации в городе. Если у вас есть дача или дом за городом - подготовьте их к возможной зимовке заранее.

Обсудите со старшими и пожилыми родственниками варианты о переселении к вам на случай отключения тепла или электрики.

Поговорите с друзьями или коллегами - если есть такая возможность, то стоит перебраться к тем, у кого есть собственный дом или же позвать в свой дом друзей с маленькими детьми.

Обговорите с соседями возможность установки во дворе вашего дома альтернативного источника для приготовления пищи.

Договоритесь о том, как вы можете утеплить ваш дом совместными усилиями - поменять двери в подъезд, утеплить или вставить окна, купить один генератор на всех или даже установить солнечные панели.