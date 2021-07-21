Начался пятый этап вакцинации против COVID: где, кто и когда может привиться

Кто может вакцинироваться в Украине?

В Минздраве говорят, что получить свою дозу вакцины могут:

все желающие украинцы старше 18 лет

иностранцы, имеющие вид на жительство в Украине

лица, которые подались на статус беженца в Украине или уже получили этот статус.

Как записаться на вакцинацию?

Записаться можно в удобный пункт вакцинации или центра массовой вакцинации, контакты и адреса которых доступны по ссылке или по номеру контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19.

Если вам отказывают в вакцинации из-за недостатка вакцин, нужно обратиться в департаменты здравоохранения ОГА (КГГА).

Кроме того, если вы работник здравоохранения, образования, социальной сферы, военный или работник государственных органов власти обратитесь к вашему работодателю, чтобы он связался с региональным координатором и вас вакцинировали по месту работы.

Обратите также внимание, что коллективы из более 50 человек желающих привиться, могут вызывать мобильную бригаду по вакцинации по месту работы по телефону контакт-центра Минздрава.

Если вы не можете самостоятельно передвигаться, вызовите мобильную бригаду по вакцинации на дом по телефону контакт-центра или с помощью семейного врача.

Украинцы, которые проживают на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и в аннексированном Крыму также могут вакцинироваться против COVID-19 в отдельных пунктах прививки на подконтрольных Украине территориях. Перечень пунктов - по ссылке.

В Минздраве предупреждают, что запись в очередь на вакцинацию через сайт или мобильное приложение "Дія" перестает работать, ведь теперь каждый желающий может записаться непосредственно на саму прививку.

"Все вакцины, которые использует Украина, эффективно предотвращают тяжелое течение болезни и спасают жизни. Помогите записаться на прививку от COVID-19 своим близким и сделайте это сами", - обратились к украинцам работники Минздрава.

Инструкция для вакцинации в Украине (facebook.com/moz.ukr)