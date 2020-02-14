Начало конца: ученые рассказали о жутких проявлениях глобального потепления

Жертвами глобального потепления становятся мелкие хищники
Глобальное потепление, к которому почти весь мир разрабатывает стратегии адаптации, привело к жутким последствиям. В британском графстве Суффолк фермер нашел в канаве сову, которая не могла летать из-за излишка веса. Также были зафиксированы другие случаи ожирения среди животных, которые привели к ограничению их движения.
В Великобритании фермер нашел сову, которая растолстела настолько, что не могла летать. Причина - слишком много пищи при теплой зиме. Он позвонил специалистам из центра Suffolk Owl Sanctuary, которые занимаются реабилитацией птиц семейства совиных. Когда те прибыли на место, то решили, что и просто намокла - перья в сов не является водоотталкивающим, и длительное пребывание во влажной среде лишает их способности летать.
Позже выяснилось, что причина совсем в иной проблеме. Оказалось, что сова, а вернее самка сипа домашнего страдает от ожирения. Птица весила 245 граммов - это на треть больше, чем предусмотрено для особи ее вида и возраста.
Эксперты отмечают, что ожирение для мелких хищников является крайне редким явлением. Такое возможно только если бы сова жила в неволе и сбежала оттуда. В данном случае виновником оказалась слишком теплая зима. Местность, где совы обычно трудом добывают пищу, была полна мышами, и юный сыч не мог устоять перед большим количеством пищи.
Сова, страдающая от ожирения (фото: Suffolk Owl Sanctuary)
Сейчас сова из Великобритании уже находится на строгой диете и через несколько недель ее вес пришел в норму. Здоровая птица вернулась в естественную среду обитания.
Стоит отметить, что это не единственное сообщение о случае ожирения у животных в последнее время. Ранее была найдена "самая толстая белка", которая также жила в дикой природе.
Самая толстая белка (фото: foxnews.com)
В Украине изменение климата и глобальное потепление также дает о себе знать. Биоритмы природы изменились так, что в декабре и январе было зафиксировано множество случаев цветения кустарников и деревьев. Более того, в столичном регионе уже начали гнездиться летние птицы.