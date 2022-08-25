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В начале сентября Землю накроет сильная магнитная буря: названы самые опасные даты

Магнитные бури в сентябре (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В сентябре Землю накроет несколько магнитных бурь разной мощности. Метеозависимым людям эти периоды пережить трудно, но есть советы, которые помогут избежать негативного воздействия солнечных вспышек.

Об этом сообщили в Meteoagent.

Метеорологи отметили, что в связи с чрезмерной активностью солнца магнитные бури на Земле состоятся 3, 4 и 5 сентября с индексом 6 (высокий).

В частности, в этот период стоит быть осторожными, ведь бури негативно влияют на состояние здоровья людей.

Также 13 и 16 сентября ожидаются средние магнитные бури. В такой период лучше отказаться от тяжелой, жирной пищи, алкоголя и энергетических напитков.

Стоит заметить, что прогноз солнечных и геомагнитных бурь рассчитывается с помощью спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий во всем мире, поэтому он дает точные результаты.

Как магнитные бури влияют на организм

В зону риска метеоудара попадают беременные женщины, маленькие дети и пожилые люди. Наибольшая вероятность воздействия касается людей, которые имеют проблемы с сердцем или сосудами.

Во время магнитных бурь может начать болеть голова и суставы. Появляются проблемы с давлением, сердцем и сном. Также в этот период может проявляться апатия, агрессия, беспокойство и страхи.

В такие дни стоит обеспечить себе полноценный сон и не переутомляться. Необходимо сократить эмоциональные и физические нагрузки, больше отдыхать.

Ранее мы сообщали, что солнечные вспышки-"каннибалы" вызовут на Земле магнитные бури и необычные северные сияния.

Также мы писали, когда в августе ожидать магнитные бури.

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Магнитная буря