"Начала вырывать волосы": Вика из НеАнгелов рассказала, за что ее избила Каминская (видео)

Так, в интервью Вика Смеюха вспомнила, как Слава Каминская решила избить ее. Тогда экспрессивная артистка изрядно потягивала ее за волосы. Однако этот случай эксучастница "НеАнгелов" хотела бы вычеркнуть из жизни.

"Слава как-то решила меня побить. Ей не понравилось, что я опоздала. Она вернулась, начала вырывать волосы из головы", - рассказала артистка.

Однако, чем закончился конфликт, Вика не сообщила.

Также знаменитость ответила, действительно ли стала причиной развода экспродюсера Юрия Никитина с Ольгой Горбачевой. Смеюха отметила, что это ложь, добавив, что любит, когда ее мужья добиваются, а не чтобы она разрушала семью.

Как известно, группа НеАнгелы объявила о распаде после 15 лет творческой деятельности.

По словам Славы Каминской, это решение было общим для участниц дуэта и продюсера. Однако, девушки решили продолжить карьеру сольно.

Фото: Вика из НеАнгелов рассказала о драке со Славой Каминской (instagram.com/babaslavka)