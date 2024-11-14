"Набрехали, напевно": автор фільмів про Івасюка і Курбаса зробив відверте зізнання

Виявляється, людям дуже цікаво дізнаватися невідомі факти з життя культових українських особистостей. Попит на документалки останнім часом намагається закривати блогер Віталій Гордієнко. Він є автором робіт про Володимира Івасюка та Леся Курбаса.

Нещодавно документальний фільм про Назарія Яремчука став найкасовішою документалкою в Україні . Картина зібрала багато позитивних відгуків у глядачів.

За лаштунками зйомок інтелектуально-розважального шоу Нового каналу "єПитання" автор популярного YouTube-каналу "Загін кіноманів" розповів РБК-Україна (проект Styler), що є найскладнішим у створенні кіно такого жанру.

"Мені дуже подобається створювати документальне кіно… Цікаво працювати над великими фільмами про культових постатей", - ділиться Віталік.

За його словами, найважче в цьому ділі - докопатися до суті, бо “багато хто робить поверхневі відео”.

"Буває, вмикаєш розповідь про улюбленого письменника чи митця та чуєш одні й ті ж стереотипи, одні й ті ж наративи. Важливо ж докопатися до суті. Інколи ці "вершки", про які говорять всюди, зовсім неправдиві. А популярні, бо трішки "підфарбовані", брехливі", - говорить блогер.

Значно цінніше, наголошує Гордієнко, - знайти статті, які раніше ніхто не бачив, ексклюзивні матеріали, прочитати спогади чи наукові роботи про цих постатей.

"Я, буває, читав книги, в яких знаходив буквально одне речення про особистість, але воно було таке необхідне та важливе для контексту. Знайти небанальну інформацію - найважче. А ще важливо потім майстерно вписати у сценарій, аби не викликати в людей емоцію: "Ой, та такого бути не може. Де ви це знайшли? Набрехали, напевно", - підсумував автор "Загону кіноманів".

Пропонуємо вам подивитися вищезгадані фільми про великих українських митців.

"Феномен Івасюка"

Це документальне відео-есе, де глядачів знайомлять з молодим, креативним та стильним музикантом, а також з його піснями, які у свій час змінили правила гри на музичній арені і досі звучать неперевершено.

"Забутий геній України! Чому ми маємо пам'ятати Курбаса?"

Це захоплива подорож у світ українського театру та життя його видатного реформатора. Цей документальний фільм намагається повернути з забуття ім'я митця, чиї інноваційні ідеї та постановки мали значний вплив на розвиток українського театру.