"На себе подивись, коза!": Павлік накинувся на коментаторів, які не оцінили нову "пластику" його дружини

Співак Віктор Павлік емоційно відреагував на думки юзерів, які обговорювали нову пластичну операцію його дружини Катерини Репяхової. Артист не тільки прийшов в коментарі, а ще й ображав юзерів.
Як повідомляє РБК-Україна, це сталося в коментарях під дописом на Facebook проекту Styler.
Так, співак знайшов допис, під яким юзери обговорювали операцію його дружини. Хтось побажав Репяховій швидкого відновлення, але не обійшлося без критики. І це, судячи з усього, зачепило Павліка.
Тому з його сторінки "посипалося" чимало коментарів. Він відповідав юзерам та по-різному реагував на їхні випади. Часом Віктор Франкович просто жартував чи іронізував. А іноді він переходив до прямих образ, коли бачив, що і на його адресу пишуть грубощі.
"Кому потрібна її морда і її старий козел, який скоро знайде чергову страшну дурепу, яка за його кошти буде робити з страшка "красуню", - написала одна з користувачок.
"На себе подивись, коза! Ще й не просто коза, а драна. Д**ілка", - гнівно відповів Павлік.
А на питання коментатора про те, хто такий Віктор Павлік, співак теж відповів різко.
"Це, як ти, дурню, тільки трошки розумніший", - написав артист.
Коли ж юзери іронізували щодо важливості інформації про другу "пластику" Репяхової та питали, як їм "жити без цієї новини", співак дав дуже коротку відповідь.
Павлік накинувся на коментаторів (скріншот)
"Померти", - написав артист.
"О, зібралися тварини... Істине лице ваше тут! Навіть дикі тварини в лісі не такі виродки, як ви ... Хто тут поливає ядом. Господи, куда ж світ котиться. Горіти вам в пеклі", - зазначив співак в коментарях.
Співак та його обраниця, яка молодша за нього на 28 років, одружилися у 2020 році. Для Павліка цей шлюб вже четвертий, а для Катерини - перший. Репяхова зізнавалася, що з дитинства була фанаткою артиста, а потім стала його концертною директоркою.
Пара виховує спільного сина Михасика, якому скоро виповниться 4 роки. Від попередніх стосунків у Павліка теж є діти.
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