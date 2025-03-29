"На себе подивись, коза!": Павлік накинувся на коментаторів, які не оцінили нову "пластику" його дружини

Співак Віктор Павлік емоційно відреагував на думки юзерів, які обговорювали нову пластичну операцію його дружини Катерини Репяхової . Артист не тільки прийшов в коментарі, а ще й ображав юзерів.

Як повідомляє РБК-Україна, це сталося в коментарях під дописом на Facebook проекту Styler.

Як Павлік посварився з коментаторами

Так, співак знайшов допис, під яким юзери обговорювали операцію його дружини. Хтось побажав Репяховій швидкого відновлення, але не обійшлося без критики. І це, судячи з усього, зачепило Павліка.

Тому з його сторінки "посипалося" чимало коментарів. Він відповідав юзерам та по-різному реагував на їхні випади. Часом Віктор Франкович просто жартував чи іронізував. А іноді він переходив до прямих образ, коли бачив, що і на його адресу пишуть грубощі.

Коментар Павліка (скріншот)

"Кому потрібна її морда і її старий козел, який скоро знайде чергову страшну дурепу, яка за його кошти буде робити з страшка "красуню", - написала одна з користувачок.

"На себе подивись, коза! Ще й не просто коза, а драна. Д**ілка", - гнівно відповів Павлік.

А на питання коментатора про те, хто такий Віктор Павлік, співак теж відповів різко.

Як Павлік свариться з коментаторами (скріншот)

"Це, як ти, дурню, тільки трошки розумніший", - написав артист.

Коли ж юзери іронізували щодо важливості інформації про другу "пластику" Репяхової та питали, як їм "жити без цієї новини", співак дав дуже коротку відповідь.

Павлік накинувся на коментаторів (скріншот)

"Померти", - написав артист.

"О, зібралися тварини... Істине лице ваше тут! Навіть дикі тварини в лісі не такі виродки, як ви ... Хто тут поливає ядом. Господи, куда ж світ котиться. Горіти вам в пеклі", - зазначив співак в коментарях.

Юзери помічали, що їм відповідають з офіційної сторінки Павліка. І тому намагалися ще більше зачепити артиста.

Що відомо про шлюб Павліка та Репяхової

Співак та його обраниця, яка молодша за нього на 28 років, одружилися у 2020 році. Для Павліка цей шлюб вже четвертий, а для Катерини - перший. Репяхова зізнавалася, що з дитинства була фанаткою артиста, а потім стала його концертною директоркою.

Пара виховує спільного сина Михасика, якому скоро виповниться 4 роки. Від попередніх стосунків у Павліка теж є діти.

Павлік з сином та дружиною (фото: instagram.com/repyahovakate)

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