"На коньках и целыми семьями": жители Киева отличились неадекватным поведением на льду

В Киеве несмотря на плюсовую температуру и тонкий лед беспечные люди решили испытать судьбу прогуливаясь по озеру целыми семьями, а некоторые даже стали на коньки ради сомнительных зимних развлечений.
Об этом рассказал корреспондент Styler.
За неадекватным поведением жителей Киева заметили на озере в Голосеевском парке.
"На коньках и целыми семьями", - рассказали о снимках.
На кадрах видно, что лед имеет большие проталины у берега. Поверхность льда в основном покрыта снегом, но некоторые участки расчищены - очевидно, специально для катания.
Температура воздуха в столице при этом +1... +2 градуса.
Отметим, что в следующие пять дней, по прогнозу Украинского гидрометцентра, температура в Киеве и по всей стране будет днем преимущественно плюсовой, с небольшим морозом в ночное время.
Выходить на лед можно, если его толщина равняется не менее 7 сантиметрам, но гарантированной является плотность от 10 сантиметров.
Места, где официально разрешено переходить водоем с одного берега на другой, должны иметь толщину не меньше 15 сантиметров.
Ранее мы писали о правилах зимней рыбалки, и как не пострадать на льду.