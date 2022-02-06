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"На коньках и целыми семьями": жители Киева отличились неадекватным поведением на льду

Автор: Светлана Мащенко

В Киеве несмотря на плюсовую температуру и тонкий лед беспечные люди решили испытать судьбу прогуливаясь по озеру целыми семьями, а некоторые даже стали на коньки ради сомнительных зимних развлечений.

Об этом рассказал корреспондент Styler.

За неадекватным поведением жителей Киева заметили на озере в Голосеевском парке.

"На коньках и целыми семьями", - рассказали о снимках.

На кадрах видно, что лед имеет большие проталины у берега. Поверхность льда в основном покрыта снегом, но некоторые участки расчищены - очевидно, специально для катания.

Температура воздуха в столице при этом +1... +2 градуса.

Отметим, что в следующие пять дней, по прогнозу Украинского гидрометцентра, температура в Киеве и по всей стране будет днем преимущественно плюсовой, с небольшим морозом в ночное время.

Когда лед считается безопасным для перемещения по нему?

Выходить на лед можно, если его толщина равняется не менее 7 сантиметрам, но гарантированной является плотность от 10 сантиметров.

Места, где официально разрешено переходить водоем с одного берега на другой, должны иметь толщину не меньше 15 сантиметров.

Не ступайте на лед, если:

  • Он по виду рыхлый и пористый, белого цвета.
  • Если вода вытекает из лунок.
  • Слышны характерные звуки треска и хлюпанья.
  • Лед, припорошенный снегом, так же может быть опасным.

Ранее мы писали о правилах зимней рыбалки, и как не пострадать на льду.

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