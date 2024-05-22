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В Мюнхені вандали розмалювали могилу Степана Бандери: хто за цим стоїть

Фото: В Мюнхені вандали розмалювади могилу Степана Бандери (facebook.com/vakhtang.kipiani)
Автор: Людмила Жукова

У Мюнхені на кладовищі Вальдфрідгоф вандали розмалювали пам’ятник на могилі провідника Організації українських націоналістів Степана Бандери.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост у Facebook журналіста Вахтанга Кіпіані.

Хто розмалював могилу Бандери

Вахтанг Кіпіані думає, що це зробили росіяни. На могилі провідника ОУН вони написали: "Нам потрібні вибори".

"Російська гебня знову плюндрує могилу провідника ОУН Степана Бандери. Тепер вони вирішили "качати" тему... "нам потрібні вибори". Їм потрібна дестабілізація і повторення хаосу часів української революції, коли була боротьба всіх проти всіх. Пам'ятаємо - від розбрату тоді виграли московські убивці. І вони хочуть це повторити", - повідомив журналіст.

Вандали розмалювали могилу Бандери у Мюнхені (фото: facebook.com/vakhtang.kipiani)

Реакція українців на інцидент

В коментарях під постом українці висловили своє обурення та написали, що це пропаганда.

  • Це ж як треба боятись Степана Бандери,що й після його смерті через 65 років не можуть заспокоїтись!
  • Агентура працює, причому, українською мовою.
  • Не бачу як саме це допомагає РФ розгойдувати ситуацію в Україні?
  • Та давно вже слід приховану камеру поставити, бо інакше ті вакханалії на могилі Провідника не припиняться.
  • Це чергове велике замовлення від рф. Свого часу весь Чернігів був розмальований лозунгами ніби від комуністів. Зараз знову пішла хвиля. 

 

 

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Степан Бандера