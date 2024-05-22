В Мюнхені вандали розмалювали могилу Степана Бандери: хто за цим стоїть
У Мюнхені на кладовищі Вальдфрідгоф вандали розмалювали пам’ятник на могилі провідника Організації українських націоналістів Степана Бандери.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост у Facebook журналіста Вахтанга Кіпіані.
Хто розмалював могилу Бандери
Вахтанг Кіпіані думає, що це зробили росіяни. На могилі провідника ОУН вони написали: "Нам потрібні вибори".
"Російська гебня знову плюндрує могилу провідника ОУН Степана Бандери. Тепер вони вирішили "качати" тему... "нам потрібні вибори". Їм потрібна дестабілізація і повторення хаосу часів української революції, коли була боротьба всіх проти всіх. Пам'ятаємо - від розбрату тоді виграли московські убивці. І вони хочуть це повторити", - повідомив журналіст.
Вандали розмалювали могилу Бандери у Мюнхені (фото: facebook.com/vakhtang.kipiani)
Реакція українців на інцидент
В коментарях під постом українці висловили своє обурення та написали, що це пропаганда.
- Це ж як треба боятись Степана Бандери,що й після його смерті через 65 років не можуть заспокоїтись!
- Агентура працює, причому, українською мовою.
- Не бачу як саме це допомагає РФ розгойдувати ситуацію в Україні?
- Та давно вже слід приховану камеру поставити, бо інакше ті вакханалії на могилі Провідника не припиняться.
- Це чергове велике замовлення від рф. Свого часу весь Чернігів був розмальований лозунгами ніби від комуністів. Зараз знову пішла хвиля.
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Нагадаємо, що вандали познущались з державних прапорів на меморіалі полеглим бійцям.