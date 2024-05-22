В Мюнхені вандали розмалювали могилу Степана Бандери: хто за цим стоїть

У Мюнхені на кладовищі Вальдфрідгоф вандали розмалювали пам’ятник на могилі провідника Організації українських націоналістів Степана Бандери.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост у Facebook журналіста Вахтанга Кіпіані.

Хто розмалював могилу Бандери

Вахтанг Кіпіані думає, що це зробили росіяни. На могилі провідника ОУН вони написали: "Нам потрібні вибори".

"Російська гебня знову плюндрує могилу провідника ОУН Степана Бандери. Тепер вони вирішили "качати" тему... "нам потрібні вибори". Їм потрібна дестабілізація і повторення хаосу часів української революції, коли була боротьба всіх проти всіх. Пам'ятаємо - від розбрату тоді виграли московські убивці. І вони хочуть це повторити", - повідомив журналіст.

Вандали розмалювали могилу Бандери у Мюнхені (фото: facebook.com/vakhtang.kipiani)

Реакція українців на інцидент

В коментарях під постом українці висловили своє обурення та написали, що це пропаганда.