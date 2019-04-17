Эти мысли были у меня в голове: звезда "Игры престолов" сделала признание о самоубийстве

Звезда сериала "Игры Престолов" Софи Тернер, которая сыграла Сансу Старк, призналась, что во время съемок она подумывала о самоубийстве. Такое заявление она сделала в интервью для журнала Cosmopolitan.

Софи Тернер рассказала, что через несколько лет после начала съемок сериала "Игры престолов", у нее началась сильная депрессия. Причиной она считает постоянную критику в социальных сетях и комментарии, которые ей писали под фотографиями и публикациями.

"Люди говорили: Черт, Санса набрала 10 фунтов", или: "Черт, Санса должна потерять 10 фунтов", или: "Санса стала толстой!". Это была лавина осуждающих комментариев, моей фигуры, моей кожи, на которой были прыщи, потому что я была подростком, и это нормально. Писали, что я плохая актриса. Я верила в это и была сильно застенчивой. Готова была утягивать корсеты на съемках", - рассказала актриса.

Софи Тернер (instagram.com/sophiet)

Она отметила, что в перерывах между съемками у нее не было мотивации даже выходить на улицу, она не хотела видеть даже близких друзей. Мысль о том, чтобы покинуть дом доводила ее до слез.

"Я просто плакала и плакала. Я надевала одежду и говорила: "Я не могу этого сделать. Я не могу выйти на улицу", - добавила Софи Тернер.

Софи Тернер (instagram.com/sophiet)

Она призналась, что в тот период ее посещали мысли о самоубийстве и они долго держали ее в напряжении.

"Эти мысли постоянно были фоном у меня в голове, я думала об этом достаточно часто", - призналась актриса.

Из тяжелого периода ей помогли выбраться специалисты, а также ее жених – музыкант Джо Джонас.

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