UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мясная закуска из свиной рульки за копейки: лучше колбасы и всяких нарезок!

Скриншот: Мясная закуска из свиной рульки за копейки
Автор: Светлана Мащенко

Свиная рулька стоит дешево, мяса в ней много, а готовить ее очень просто. Отварите мясо со специями, уберите кость и оставьте на пару часов под гнетом. Далее вам останется только нарезать мясо и наслаждаться вкуснейшей закуской.

Рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Свиная рулька - 1,5-1,7 кг
  • Чеснок - 6-8 зубчиков
  • Лук - 1 шт.
  • Лавровый лист - 1 шт.
  • Черный перец горошком - 6 шт.
  • Соль - 1 ч.л. с горкой в воду для варки + отдельно досолить готовое мясо по вкусу.

Пошаговое приготовление

Рульку хорошо помойте. Залейте водой, положите 0,5 головки чеснока, соль, специи и лук. Варите 2,5-3 часа, пока мясо не будет отходить от кости.

Готовое мясо отделите от кости, поперчите, можете подсолить по вкусу, добавьте измельченный чеснок.

Форму выстелите пищевой пленкой (в качестве формы можно использовать лоток, тетрапак из-под сока или молока, форму для запекания хлеба и т. д.).

Выложите рульку кожей вниз, залиейте немного процеженного бульона. Сверху накройте пищевой пленкой, поставить небольшой груз. Оставьте при комнатной температуре до полного остывания, потом поставьте в холодильник на 6-8 часов.

Ранее мы писали, как приготовить ветчину из свиной рульки.

Также сообщалось о простом способе обжарки, который сделает ваши котлеты пышными, сочными и румяными.

Читайте РБК-Украина в Google News
мясорецепт