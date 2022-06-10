"Мяса охота": оккупанты продолжают есть собак в Украине, пока их командиры продают пайки

Почему российские солдаты голодные

Дело в том, что есть информация о том, что их командиры продают сухпайки и к военным они попросту не попадают.

В одном из перехваченных разговоров оккупант жалуется жене: "Вон, банки привезли консервированные: какая-то закуска, морковка, капуста… Мы сразу же выбросили "Х*йня полна, как поросятам".

Он добавляет, что их пайки идут "налево", и виноваты в этом перепродающие их командиры.

На второй записи другой оккупант просит мать угадать, что он ел. Женщина сначала называет экзотический вариант с барсуками, а затем переходит к мышам и крысам.

"Собаку! Мясо охота же!" – отвечает российский оккупант.

Слушайте запись перехвата телефонного разговора.