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"Мяса охота": оккупанты продолжают есть собак в Украине, пока их командиры продают пайки

Оккупанты едят собак в Украине (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Оккупанты в Украине продолжают есть собак. Об этом свидетельствует телефонный разговор захватчика с матерью.

В нем он жалуется на то, что командиры продают их сухпайки, поэтому им нечем питаться.

Запись разговора рашиста опубликовало СБУ.

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Дело в том, что есть информация о том, что их командиры продают сухпайки и к военным они попросту не попадают.

В одном из перехваченных разговоров оккупант жалуется жене: "Вон, банки привезли консервированные: какая-то закуска, морковка, капуста… Мы сразу же выбросили "Х*йня полна, как поросятам".

Он добавляет, что их пайки идут "налево", и виноваты в этом перепродающие их командиры.

На второй записи другой оккупант просит мать угадать, что он ел. Женщина сначала называет экзотический вариант с барсуками, а затем переходит к мышам и крысам.

"Собаку! Мясо охота же!" – отвечает российский оккупант.

Слушайте запись перехвата телефонного разговора.

О том, что российские военные едят собак мы уже сообщали неоднократно. Так, в последний раз один из них хвастался, что съел йоркшир-терьера под Херсоном.

Также известно, что россияне массово начали совершать зверства на своей территории.

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