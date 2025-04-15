Музикант і воїн: на фронті загинув засновник відомого українського рок-гурту

На фронті загинув відомий музикант, гітарист і засновник популярного блек-метал гурту Grave Circles Юрій "Kosty", знаний в андеграундному середовищі також як Virus.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку колективу.

"На полі бою загинув гітарист та засновник гурту Grave Circles Юрій. R.I.P. Брате. Твої неземні співи назавжди закарбувалися у плоті Всесвіту і не тільки…", - йдеться у нікролозі.

За попередньою інформацією, 30-річний боєць перебував на східному фронті, де й загинув під час виконання бойового завдання.

Юрій "Kosty" (фото: instagram.com/grave_circles_band)

Що відомо про гурт Grave Circles

Grave Circles - український блек-метал гурт, заснований у Вінниці. Відомий своєю похмурою естетикою, атмосферними композиціями та глибоким філософським змістом, гурт належить до так званої "нової хвилі" українського андеґраундного блек-металу. Гурт також знаний у Європі.

Grave Circles поєднує традиційний блек-метал із атмосферними елементами, використовуючи повільні побудови, дисонанс, агресивні вокали та символізм, пов'язаний зі смертю, порожнечею і духовним занепадом.

Їхні тексти часто мають антирелігійний, філософський або психоаналітичний характер - з посиланнями на Ніцше, Юнга, філософів екзистенціалізму. За словами учасників колективу, їхня музика це "інтелектуальний блек, де сенс не менш важливий, ніж звук".

Учасники гурту зберігають анонімність і дуже рідко дають інтерв’ю. Деякі з них стали на захист України зі зброєю в руках ще у 2022 році.