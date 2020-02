Музика кохання: лекарство от несчастной любви и лучшие песни для свидания

Говорят: все песни о любви, во всяком случае, 14 февраля. В День всех влюбленных в Киеве состоится праздничный концерт, который так и называется ПРОЛЮБОВ.

Друга Ріка, Скрябін с приглашенным вокалистом Юркешем и LETAY споют о любви. Настроиться на романтический лад перед концертом поможет тематический плейлист, который специально для Styler составил и прокомментировал фронтмен группы LETAY Илья Резников.

Часть 1: романтическая

Louis Armstrong - Moon River

Одна из самых красивых версий самой романтической песни в истории музыки.

The Verve - Bittersweet Symphony

Песня о том, что когда ты влюблен, для тебя не существует невозможного.

Oasis – Wonderwall

Настоящее пацанское признание в любви.

Jack White - Love Is Blindness

Прекрасная мелодия для романтического вечера.

Сальто Назад – Сонячна

Еще один романтичный трек, который поможет создать нужное настроение.

Eminem - Love The Way You Lie ft. Rihanna

Никогда не помешает немного энергии, даже если вы на свидании.

Sia - Unstoppable

Еще одна песня о том, что все возможно, когда ты влюблен.

Queen - Dont Stop Me Now

Ну какое любовное настроение без Фредди Меркьюри?

Barry White - Never Gonna Give You Up

Трек для идеального романтического вечера

Часть 2: лекарство от несчастной любви

Audioslave - Like a Stone

Грустная, красивая песня, которая поможет выплеснуть накопившиеся эмоции, если вы в этом нуждаетесь.

Two Feet - I Feel Like Im Drowning

Песня, которая помогает завязать с прошлым, которое реально достало.

LP - Lost On You

Отличный выбор песни, если прямо сейчас вы чувствуете, что вам необходимо пролить немного слез.

Бумбокс – Люди

Даже несчастная любовь - это дар. Эта песня именно об этом.

Foo Fighters – Walk

Это про то, что все наладится, как бы вам не было грустно сейчас.

Oasis - Stop Crying Your Heart Out

Если после прослушивания предыдущего трека настроение все еще не очень, то вот теперь точно улучшится.

The Black Keys - Lonely Boy

Даже когда тебе грустно, кто-то там точно ждет именно тебя.

Queen - Somebody To Love

И в радости, и в грусти без Queen не обойтись!

