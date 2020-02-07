Музика кохання: лекарство от несчастной любви и лучшие песни для свидания

Лучшая музыка для любви на каждый день от лидера группы LETAY - в подборке Styler
Говорят: все песни о любви, во всяком случае, 14 февраля. В День всех влюбленных в Киеве состоится праздничный концерт, который так и называется ПРОЛЮБОВ.
Друга Ріка, Скрябін с приглашенным вокалистом Юркешем и LETAY споют о любви. Настроиться на романтический лад перед концертом поможет тематический плейлист, который специально для Styler составил и прокомментировал фронтмен группы LETAY Илья Резников.
Louis Armstrong - Moon River
Одна из самых красивых версий самой романтической песни в истории музыки.
Louis Armstrong - Moon River
The Verve - Bittersweet Symphony
Песня о том, что когда ты влюблен, для тебя не существует невозможного.
The Verve - Bittersweet Symphony
Oasis – Wonderwall
Настоящее пацанское признание в любви.
Oasis – Wonderwall
Jack White - Love Is Blindness
Прекрасная мелодия для романтического вечера.
Jack White - Love Is Blindness
Сальто Назад – Сонячна
Еще один романтичный трек, который поможет создать нужное настроение.
Сальто Назад – Сонячна
Eminem - Love The Way You Lie ft. Rihanna
Никогда не помешает немного энергии, даже если вы на свидании.
Eminem - Love The Way You Lie ft. Rihanna
Sia - Unstoppable
Еще одна песня о том, что все возможно, когда ты влюблен.
Sia - Unstoppable
Queen - Dont Stop Me Now
Ну какое любовное настроение без Фредди Меркьюри?
Queen - Dont Stop Me Now
Barry White - Never Gonna Give You Up
Трек для идеального романтического вечера
Barry White - Never Gonna Give You Up
Audioslave - Like a Stone
Грустная, красивая песня, которая поможет выплеснуть накопившиеся эмоции, если вы в этом нуждаетесь.
Audioslave - Like a Stone
Two Feet - I Feel Like Im Drowning
Песня, которая помогает завязать с прошлым, которое реально достало.
Two Feet - I Feel Like Im Drowning
LP - Lost On You
Отличный выбор песни, если прямо сейчас вы чувствуете, что вам необходимо пролить немного слез.
LP - Lost On You
Бумбокс – Люди
Даже несчастная любовь - это дар. Эта песня именно об этом.
Бумбокс – Люди
Foo Fighters – Walk
Это про то, что все наладится, как бы вам не было грустно сейчас.
Foo Fighters – Walk
Oasis - Stop Crying Your Heart Out
Если после прослушивания предыдущего трека настроение все еще не очень, то вот теперь точно улучшится.
Oasis - Stop Crying Your Heart Out
The Black Keys - Lonely Boy
Даже когда тебе грустно, кто-то там точно ждет именно тебя.
The Black Keys - Lonely Boy
Queen - Somebody To Love
И в радости, и в грусти без Queen не обойтись!
Queen - Somebody To Love