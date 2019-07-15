Мужики - вы ювелиры! ОСы устроили оккупантам смертельный марафон (видео)

На Донбассе воины ВСУ нанесли сокрушительный удар по позициям оккупантов, ликвидировав четырех "ДНРовцев". В сети было опубликовано видео, как точное попадание стало для бегущих боевиков "конечной остановкой". Об этом рассказал украинский офицер Анатолий Штефан "Штирлиц" на своей странице в Facebook.

На кадрах видно, как оккупанты бегут по полю, и через мгновение падают после артудара бойцов ОС.

ВСУ нанесли боевикам сокрушительный удар (Фото: скрин)

"На одном из направлений фронта открыли пункт приема личного состава оккупантов в #200_бригаду. Четыре воина Дырляндии так быстро спешили, чтобы успеть, и наконец они там. Причем все и сразу, комиссия пройдена", - подписал кадры офицер.

Видео: facebook.com/Shtirlitz69

В комментариях к сообщению пользователи сети восхищаются точность удара и благодарят украинских военных за защиту от оккупантов на передовой.

Крутой марафон;

Спасибо;

Браво!

Зарядили хорошим настроением на всю неделю;

Это страйк!

Прямо в объятия "русскому миру"! За-во-ра-жи-ва-ет;

Никогда не бегай от снайпера. Умрешь уставшим. Без "шмаки-бум" не зачет. Общественность требует повторить;

Три с половиной;

Еще 4 орка стали выполнять режим тишины, наша арта! Мужики - вы ювелиры! Одним выстрелом выбили страйк, это вышка!

Скрин комментариев

Как сообщалось ранее, недавно в сети показали видео, как ВСУ разгромили боевиков на Донбассе с помощью военного беспилотника. Украинские военные нанесли удар по опорному пункту девятого полка российско-оккупационных войск.

Также мы писали о том, что на Донбассе воины ВСУ ликвидировали вражеский Дзот и нанесли оккупантам потери в живой силе. В результате точных ударов в районе Хутора Вольное в Луганской облатси были уничтожены 3 боевика, еще 4 получили ранения. В сети показали видео точных ударов.

Напомним, на днях оккупанты обстреляли из запрещенного оружия дома мирного населения в зоне ООС неподалеку от Марьинки. Видео дерзкого преступления на Донбассе выложили сами оккупанты.