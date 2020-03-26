Мужчины могут чаще заражаться коронавирусом: названа причина

У мужчин есть больший риск заразиться (Коллаж РБК-Украина)

Медики утверждают, что борода повышает риск заразиться коронавирусом

Коронавирус в мире продолжает распространяться. Общее количество людей, заразившихся COVID-19 в мире, составляет больше 470 тысяч человек. Американские ученые выяснили, что растительность на лице в тысячи раз повышает шанс заразиться коронавирусом. В США Центры по контролю и профилактике болезней советуют немедленно избавляться от бороды, пишет Daily Mail.

Ученые провели исследование и оценили, может ли маска эффективно защитить мужчину в зависимости от вида его бороды. Ученые показали свои выводы на картинке.

Из-за волос бороды или длинных усов защитная маска или респиратор плохо прилегают к лицу. Между ними образуются щели, сквозь которые легко проникает инфекция.

Исследования показывают, что в организм бородача ей приникнуть гораздо проще, чем в организм гладко выбритого мужчины.

Специалисты показали, как должна быть размещена защитная маска на лице, чтобы она выполняла свои функции. Густая и длинная борода не позволяет правильно зафиксировать маску на лице, что повышает вероятности заразиться.

Кстати, данные рекомендации американские ученые презентовали еще в 2017 году и они касаются всех ОРЗ, гриппа и ОРВИ, а не только нового коронавируса.

Как мы ранее писали, у коронавируса появился новый симптом.