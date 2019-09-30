В Одессе мужчина с кувалдой напал на журналиста: все подробности (видео)

В Одессе мужчина с кувалдой напал на общественникам и съемочную группу местного 7 канала. Он нанес физический вред журналисту, прыснув ему в лицо из перцового баллончика. Также нападавший несколько раз ударил кувалдой по автомобилю, в котором находился журналист. Об этом сообщил телеканал.

Нападение на съемочную группу и общественников произошло на ул. Панаса Мирного в Одессе, где в частном доме мужчина силой удерживает своего 7-летнего ребенка. Журналисты решили сделать репортаж относительно заявлений активистов о том, что мальчик постоянно плачет, в том числе по ночам. Одна из очевидцев видела, как мать пыталась подойти к мальчику, но мужчина силой затянул его во двор.

В Одессе мужчина с кувалдой напал на журналиста - все детали (видео: youtube.com)

"Соседи утверждают, что он издевается над ребенком систематически. Ребенок, со слов соседей, лежит под воротами, заглядывает в щель и плачет… Мать объявила голодовку и сказала, что без своего сына не уйдет", - сообщила Семкина-Мецкер.

Когда журналисты находились недалеко от дома, в котором проживает мужчина с двумя детьми, отец семейства решил совершить нападение. По словам журналистов, указанный мужчина выбежал на улицу с кувалдой, которой несколько раз ударил по принадлежащему активистам автомобилю, разбив стекло. Со слов очевидцев, вместе с отцом в нападении участвовал его старший сын. Кроме того, он прыснул в лицо из газового баллончика оператору телеканала Андрею Кулибе.

"На месте происшествия уже работают "скорая" и полиция... Мужчина вооружен охотничьим ружьем. Он направлял дуло в сторону сотрудников полиции и корреспондента 7 канала", - заявил телеканал.

В Одессе мужчина с кувалдой напал на журналиста - все детали (видео: youtube.com)

Медики госпитализировали пострадавшего видеооператора. Общественники утверждают, что о ситуации с 7-летним ребенком неоднократно сообщалось в полицию и службу по делам детей, но каких-либо действий для разрешения конфликта не предпринималось. Сейчас на месте происшествия находится оперативно-следственная группа.

Напомним, что ранее в Харьковской области напали на журналистов в прямом эфире, есть пострадавшие.