Муж и жена из Винницы умерли с разницей в три дня: виноват коронавирус

Ольга Витальевна работала в казначейской службе. Была ответственным работником, ее любили и уважали. Ее муж был военным, и она вместе с ним объездила несколько городов. Они вместе вырастили двоих детей, которые осиротели буквально за три дня.

"Это невероятно тяжелая утрата для всех, кто знал и любил эту добрую, отзывчивую, искреннюю, порядочную и любящую женщину. 41 год Ольга Витальевна была настоящей хранительницей семейного очага – за мужем-военным переезжала с одного места службы в другое, вместе воспитали двух замечательных детей", - говорится в сообщении.

Она с 1996 года работала в органах Госказначейства и прошла путь от ведущего специалиста до заместителя начальника управления. В коллективе ее любили и уважали – за высокий профессионализм, ответственность, умение дружить, готовность прийти на помощь.

Ее муж, Сергей Васильевич покинул мир вслед за женой. Ольги Витальевны не стало 6 марта, а ее супруга – 9 марта. Коронавирус забрал жизни сразу у двоих.

"Это такое горе, слов не найти. Оля и Сергей были такой образцовой парой как голуби. В областную инфекционную больницу они попали втроем – еще дочь. Были в реанимации, дочь выздоровела, а вот родители не преодолели болезнь. Сергею не говорили, что Оли не стало. Он бы этого не пережил", - рассказали друзья семьи.

У пары осталась дочка, которую только выписали из больницы, а еще сын, невестка и внучка.