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Муж облил жену кипятком: всплыла жуткая правда об инциденте (видео)

STYLERЖизнь    04.09.2019 - 19:42
Муж облил жену кипятком: всплыла жуткая правда об инциденте (видео)
В Запорожье муж вылил жене в рот кипяток (фото: angolenko.com.ua)

Мужчина рассказал свою версию того, что произошло в Запорожье

Анастасия Шаповалова, молодая женщина из Запорожья, которую муж во сне облил кипятком, собиралась уйти от мужа вместе с детьми. Об этом рассказал ее гражданский супруг в эфире программы "Говорит Украина".

Он сообщил, что его жена не рассказывает некоторые нюансы в их отношениях и не признается, что она сама была виновата в том, что он так жестоко с ней поступил. По его словам, Шаповалова – большая любительница выпить, а также изменяла ему. А в тот день она собиралась его бросить и уйти вместе с детьми жить в другую квартиру.

Муж облил жену кипятком: всплыла жуткая правда об инциденте (видео)

Анастасия Шаповалова до инцидента

Накануне инцидента, они вместе употребляли алкоголь, и Анастасия призналась мужу, что изменила ему. И якобы это был уже не первый, а третий раз. Гражданский муж не смог сдержать свой гнев, схватил с плиты кастрюлю с кипятком и облил свою жену.

Анастасия Шаповалова ранее записала с помощью волонтеров видео, в котором рассказала, что ее гражданский муж контролировал каждый ее шаг и терроризировал ее, а то, что она решилась от него уйти – вызвало в нем жуткую агрессию.

Он вылил ей в рот кипяток, а потом взял ножницы и обрезал ей волосы. Девушка получила 21% ожогов тела, а также повреждения слизистой оболочки горла.

Муж облил жену кипятком в Запорожье - жуткие детали трагедии (Видео: YouTube/Говорит Украина)

Напомним, ранее мы писали о том, что у пострадавшей Анастасии Шаповаловой, которую муж облил кипятком, отобрали детей.

А также рассказывали о том, что в Харькове 16-летний парень до смерти забил девушку, которая отказалась с ним встречаться.

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