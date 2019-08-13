Муж облил девушку кипятком в Запорожье: как выглядит Настя сейчас (видео)

Молодая женщина, облитая ее сожителем кипятком в Запорожье, впервые показала, как она выглядит после случившегося с ней горя. У 24-летней Анастасии Шаповаловой 21% ожогов тела - пострадала левая сторона лица, плечи, руки, ноги. Изверг облил ее всю, пока она спала, а затем схватил и обрезал ей ножницами длинные волосы.

О трагической истории девушки девушки, пострадавшей от действий ее гражданского мужа, рассказала волонтер Злата Некрасова, пишут Факты.

Настя рассказвает, что пыталась убежать от нападавшего. Она выпрыгнула из окна детской на первом этаже (они жили в частном доме) и оказавшись на улице спряталась в кустах. Тогда она пребывала в состоянии ожогового шока, поэтому могла двигаться. Когда девушка увидела прохожего, закричала. Именно этот человек и вызвал ей "скорую".

Анастасия Шаповалова до трагедии (скрин видео)

Кроме того, изверг и ранее часто избивал и издевался над Настей. Девушка на протяжении восьми лет терпела насилие. Она рассказала, что супруг бросался на нее с ножом.

"Но ее некому было защитить. Настя - круглая сирота, росла в интернате. У нее нет жилья, и даже сейчас, когда ее выпишут из больницы, ей некуда идти. Она жила в доме гражданского мужа, у них двое маленьких детей (им шесть и четыре года)", - рассказывает волонтер.

Девушку облил муж кипятком в Запорожье (так выглядит Настя сейчас, скрин видео)

Настя несколько раз от него сбегала, обращалась в социальные службы, но никто ничем не мог ей помочь. Однажды вместе с детьми сбежала в молитвенный дом в Первомайске, но быть там долго не могла - детям нужно было что-то кушать.

Сейчас состояние Насти несколько улучшилось, но впереди у нее длительное лечение и реабилитация.

"Слава Богу, улучшения есть. Настя уже даже может встать. Врачи говорят, что скоро ее можно будет оперировать. Операций будет много", - говорит Злата Некрасова.

Девушку облил муж кипятком в Запорожье (видео: facebook.com/Злата Некрасова)

После произошедшего гражданский супруг Насти Шаповаловой пустился в бега. В воскресенье его задержали в Киеве, а в понедельник, 12 августа, ему избрали меру пресечения - 60 суток без возможности внесения залога.

Извергу инкриминируют покушение на умышленное убийство, за что ему светит до 10 лет тюрьмы.

Для желающих помочь пострадавшей Насте основатель благотворительного фонда "Эмоция" Злата Некрасова дает номер карточки: 5168742705726788.

Как сообщалось ранее, в Запорожье 13 июля похоронили 22-летнюю Анастасию Ковалеву, которую облил бензином и поджег собственный жених.